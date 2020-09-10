新竹縣一名周姓女子，租了一間月租7000元的套房，借給友人劉姓婦人住。豈料劉婦在房內輕生不治，李姓房東認為他的房子變成凶宅，房價大跌約500萬元，加上其他房客退租損失，要求周女賠償約512萬元；周女雖辯稱劉婦是被嘔吐物噎到意外死亡，並非輕生，不過高等法院認定，周女必須負起該套房成為凶宅的損失，判她應賠償499萬多元。

依據判決書，周女從2016年11月1日起，向李姓房東承租一間套房，每月房租7000元。李姓房東指控，周女明知劉婦罹患憂鬱症、平時無人陪伴在側，還有多次輕生未遂紀錄，仍將套房借她住；

2017年8月，劉婦在房內輕生而亡，讓他的房子變凶宅，原本價值2000萬的房產，房價大跌近500萬元；加上一樓店面和其他房客退租等損失，要求周女應賠償511萬多元。

周女則辯稱，劉婦是被嘔吐物噎到意外死亡，絕非兇殺或輕生，也不是一氧化碳中毒致死，套房並未變成凶宅，因此她並無故意過失責任，屋價下跌也與她無關。

高等法院審理認為，劉婦罹患憂鬱症病史，而且有多次服藥過量紀錄，事前還留下1封遺書，並表明輕生意圖，法醫亦認為劉婦是輕生而亡，因此該房屋變成凶宅，導致屋價大幅下跌，周女應負起損害賠償責任，判她應賠償房價損失加上半個月房租共499萬多元，至於其他房客提前退租，周女免賠。

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(中時新聞網)