民進黨籍大城鄉長蔡鴻喜涉嫌利用公所掌握核准道路挖掘許可之機會，透過白手套向轄內施做電纜管路工程公司索賄，遭羈押禁見。蔡鴻喜具有號召彰化西南角綠營票房的實力，若涉貪屬實遭判刑，恐嚴重影響綠營區域選情。網友也痛批「有什麼好意外！民進黨就是貪腐政黨」、「搞一堆沒用的建設原來是要讓自己人從中得利」。

彰化縣大城鄉上月爆出鄉代會主席王宏銘涉嫌貪汙，利用職務向公所轄區域工程廠商索賄，多次教唆黑道人士恐嚇，前後成功得手1310萬元賄款，遭彰化地院羈押禁見。未料，蔡鴻喜也涉入其中！檢方表示，蔡鴻喜利用公所掌握核准道路挖掘許可之機會，分別在2019年1月間至2020年5月間，透過白手套向轄內施做電纜管路工程公司，分別索賄50萬、120萬及180萬元。大城鄉主席爆涉貪時，蔡鴻喜當時還表示不知情，還肯定主席平時做事認真，如今卻爆出一起涉貪，讓當地鄉民感到相當失望。

由於蔡鴻喜具有號召彰化西南角綠營票房的實力，若涉貪屬實，遭到判刑，不僅政治生涯恐斷送外，民進黨下屆大選在這區的選情恐慘兮兮。

網友對此則痛批「有什麼好意外！民進黨就是貪腐政黨」、「搞一堆沒用的建設原來是要讓自己人從中得利」、「清廉不是蔡總統上次開大會的主軸嗎？其他人好像不是這麼想的唷」、「綠色執政品質保證？」、「雙標騙民黨」、「只是超收，怎麼可能是收賄」、「綠色執政不如說是貪腐集團執政」、「民進黨越來越腐敗」、「民進黨不意外」、「口口聲聲愛台灣為民服務的真面目」、「彰化各鄉鎮藍色的每個都很黑了，現在連綠色的也黑了」。

(中時新聞網)