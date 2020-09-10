南投埔里28年名店「讚哥羊肉羹」，老闆因和熟客討論美豬，遭另一位客人謾罵，還上Google留1星負評。事件爆發後，網路留言一面倒支持，網友並在Google狂刷5星，把評價衝高。羅姓老闆接受《中時新聞網》電話採訪，直呼倒楣；不過他也豪氣地說：「那位客人喔，下次來我還是會賣他啦！」

「網路真的很恐怖，躲在鍵盤後面的人很恐怖」，無端被捲入網路紛爭，羅老闆覺得很倒楣。他解釋，那天只是在店裡跟一兩位熟客聊政府開放含有萊克多巴胺的美豬進口，以及勞保年改等議題，恰巧一位60多歲的潘姓民眾進來買麵，無意間聽到他們對話，竟破口大罵。

羅老闆強調，他純粹就事論事，至於潘男在網路上指責他們「罵蔡英文、罵賴清德」，那些都是加油添醋，他們並沒有這麼說。

每天開門做生意，從早上賣到下午，羅老闆說他對網路不熟，也不玩臉書，聽兒子說網路留言都是支持的居多，他由衷感謝。他強調，「生意歸生意，政治歸政治」，兩者不應混為一談，「如果今天是我東西不好吃或服務不好，可受公評嘛，但你不能因為我的言論，攻擊我的小吃店啊！」

對於那位潘姓客人，羅老闆說不常來，但也不會把這件事放在心上，如果他下次再來，「我還是會賣麵給他啦！」

(中時新聞網)