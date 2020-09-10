夏天原本就是各類型皮膚病的好發季節，高溫更是讓悶熱的安全帽有了細菌孳生的機會，尤其在下雨天，淋過雨的帽子長時間悶放在機車的置物箱中，若再加上騎士平日清潔頭髮不徹底、塗抹過多的髮油及髮蠟等造型品下，更易加重頭皮負擔，甚至造成發炎、感染等症狀。

很多機車族戴安全帽時，往往只注重安全，卻忽略了也需要有好的衛生習慣。在過去一份大台北地區的民調顯示，有將近7成的機車族一年才清洗一次安全帽，更有人5年沒清洗過。對每天可能要戴上1小時安全帽的人，可別輕忽了這些重要的清潔工作。

不定期清潔安全帽 嚴重恐致永久性禿頭

皮膚科醫師呂佩璇指出，台灣氣候潮濕悶熱，尤其是夏天，如果不定期清潔安全帽，藏污納垢的結果，可能會引發惱人的落髮問題，嚴重者可能導致永久性禿頭。因安全帽悶熱及髒污引發頭皮困擾的臨床症狀，包括因細菌感染產生的毛囊炎、因黴菌感染而生的頭癬，以及脂漏性皮膚炎等。

在台灣，騎乘機車已是上班族最常使用的通勤工具，在不得不戴安全帽的情況下，頭皮的保養顯得相當重要。呂佩璇提醒，首先，頭髮的清潔保養工作就要做好。由於洗髮精的殘留容易造成頭皮屑及頭皮癢，不當搔抓更易引起發炎反應，因此，更須注重洗頭髮的方式。

最佳的洗頭方式這樣做 務必吹乾頭皮再戴帽子

呂佩璇建議，最佳的洗頭方式，是將約10元硬幣大小的洗髮乳，倒在手心上，再入少許溫水搓出泡沫後，再將洗髮乳泡沫抹在頭皮上，以指腹輕輕揉壓後，再以溫水清洗乾淨。其次，使用潤髮乳、護髮用品時，也要抹在距離髮根約3公分以上的位置，避免直接接觸頭皮，減少頭皮因過度滋養，而讓出油情況更加嚴重。

此外，有許多人喜歡在早上洗頭，還沒吹乾前就戴上安全帽騎車外出，但這樣反而會讓頭皮在潮濕的情況下，悶在帽子裡，更容易滋生細菌及黴菌；因此，呂佩璇強調，每次洗完頭時，務必要將頭皮吹乾，再戴帽子，以免頭皮發炎情況更加嚴重。

同時，對於頭皮已經出現發炎現象者，也要減少使用髮膠等造型用品，若本身為皮脂腺旺盛的人，則建議每天洗頭1次或以上。而臨床上針對出油情況嚴重的患者，則可使用口服藥物（例如A酸）加以治療，不過，呂佩璇說，這類型患者因為皮脂腺豐富，一旦停藥後仍可能繼續出油，實際改善方式仍須從生活作息中進行調理較佳。

選擇內襯可拆洗式安全帽 避免頭皮遭受細菌感染

至於安全帽的選擇及保養方式，則依安全及通風而有不同需求，無論使用哪種安全帽，呂佩璇建議，最好選擇內襯可拆洗的種類，經常拆卸、固定清洗，而清洗時則可利用洗衣精清潔，但要等到完全晾乾後再戴，且1週最好清潔1次，且不要久戴，如果覺得悶熱，可以在等紅燈時，稍稍取下通風透氣，倘若實在無法週週清洗，也可在安全帽內緣墊上一層衛生紙或內襯、小帽，隔絕與髒東西直接接觸的機會。

最後，呂佩璇提醒，一旦出現惱人的頭皮問題時，務必要有充足的睡眠及規律的生活、少熬夜，同時減少壓力及焦躁不安的情緒，避免過於油膩的食物、辛香料及酒精類飲品。當頭皮症狀輕微時，用一般洗髮精及抗屑洗髮精即可若病情及症狀嚴重時，可一週使用2～3次藥用洗髮精，同時減少按摩刺激，且須依照醫師指示用藥，才能盡早恢復頭皮的健康。

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(中時新聞網)