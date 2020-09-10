好市多玉米筍「長瘤」，網友表示，看起來超像巫婆的手指，不料，內行一看竟狂稱讚好吃。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

好市多玉米筍「長瘤」，網友表示，看起來超像巫婆的手指，不料，內行一看竟狂稱讚好吃。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

玉米筍長灰白「腫瘤」，網友分享，去逛好市多買了包玉米筍，剝開後發現長的超可怕，讓他擔心是否不能食用。照片也引發網友熱議，超像巫婆的手指、突變的怪物，後有內行人解釋，玉米真菌很珍貴，是玉米界的松露，吃過才懂有多美味。

網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」分享，在好市多買了玉米筍，剝開以後卻發現它「長得好可怕」。只見照片中的玉米筍，又大又粗，但尖端卻出現灰白色的突起，像是長腫瘤了，讓原PO忍不住問，這可以退貨嗎？還是大家也有拿到這樣的？

貼文引發網友熱議，不少人開玩笑說，「升級蘆筍了」、「人也有高矮胖瘦，植物當然也有，有疑慮就退」、「觀世音菩薩顯靈啦」、「10根裡面必有一隻豬隊友」、「好像巫婆手指」、「突變的怪物」。

不過也有內行網友跳出來解釋，「這是極品！」玉米真菌很珍貴的，詢問過賣菜的攤販也都稱讚，它是玉米界裡的松露，而且好市多的這個牌子，玉米筍超大隻又嫩嫩的的，很好吃，且聽說長瘤的這款用來煮湯超級甜，像松露一樣珍貴可口。

後來原PO也在留言處分享，剝八根竟有兩根這樣，後來給愛嚐鮮的老公吃了，他說沒啥味道，就是比正常版的軟一點而已。

(中時新聞網)