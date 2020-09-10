當全台許多陪讀班孩子因疫情無法外出到學學或美術館參加課程，基督教救助協會與合作逾十年的學學文化創意基金會，共同推出公益專案，陸續將生肖彩繪、烏克麗麗、絹印設計等系列美感課程帶到陪讀班，今年暑假北台灣9班共150位孩子受惠，期盼幫助弱勢兒童不會因疫情中斷美感學習，並補足部分陪讀班才藝學習的缺口。

新北巿的海山1919陪讀班近日舉行成果發表會，孩子們用烏克麗麗表演了「快樂天堂」、「聖誕鈴聲」等歌曲，呈現學習成果，學學文化創意基金會也致贈11把烏克麗麗給陪讀班，期許音樂的美感種籽能深植在孩子的心裡。

如在陪讀班上課的的冠華（化名），媽媽來自越南，與吸毒被關的爸爸離婚後獨自撫養冠華，冠華小三來到陪讀班，是個貼心懂事的孩子，自我要求極高，每次的練習都十分認真，即使因為練習烏克麗麗導致手指再疼痛，都不會抱怨，有時候也會痛到想放棄，但是眼淚擦掉還是繼續彈下去。「雖然還是很緊張，但是很開心可以彈完3首曲子。」

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，但因疫情關係，募款不足，9月起暫停補助多元才藝課程，並減少一成補助名額。呼籲民眾能踴躍捐款支持1919陪讀計畫，讓多元才藝能恢復上課，更多的冠華能在陪讀班發現自己的潛能，找到自信與夢想，捐款可洽基督教救助協會官網。

(中時 )