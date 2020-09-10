跨性別女性模特兒劉薰愛前男友李庠岑，2016年夥同混血女模蔡瀞瑢設計對富商「仙人跳」，前後詐得8百多萬元，日前北院依恐嚇取財罪判1年徒刑，而女星陳艾琳竟在IG限時動態分享此報導，還隔空向蔡瀞瑢表示「恭喜她被判刑」，看來兩人似乎早有恩怨未解。

陳艾琳日前在IG限時動態，分享蔡瀞瑢仙人跳遭判刑的報導，她先是隔空「恭喜」對方被判刑1年，接著表示：「當初亂爆料如果是為了換取版面，那這幾天妳的版面不少，我也可以再送妳一個」，言語中似乎透露著對蔡瀞瑢的不滿，據悉法官審理時，蔡瀞瑢不斷強調不是李庠岑女朋友，而是被對方利用，更表示對於李庠岑向富商勒索一事，從頭到尾完全不知情。

早在2017年，蔡瀞瑢爆出色誘富商遭起訴時，陳艾琳就截圖上傳Instagram限時動態表示：「惡有惡報，無須特別報復，恭喜蔡小姐再也不需要靠詆毀我們上新聞、上週刊封面，妳自己有版面了」，可見兩人早就結怨已深。

雖然陳艾琳並未指出具體事情，不過當時有媒體報導，陳艾琳男友Alex曾和蔡瀞瑢交往過，女方閨蜜還爆料Alex曾偷吃好友的女朋友，兄弟間還有群組專門炫耀「上了誰」，事件一度鬧的難以收拾。

(中時新聞網)