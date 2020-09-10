台灣高鐵(2633)指出，提供旅客更加優質且深度的「搭高鐵．遊台灣」新選擇，首度推出高鐵假期「高端遊」，不僅安排旅客往返搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz Vito Tourer休旅車接駁與駕駛月台迎賓，行程則精選宜蘭、南投、台南、高雄、屏東等多條最受歡迎的「高鐵假期」路線，更搭配入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴以及在地風味餐點、暢遊秘境景點，搶攻國旅高端客群。民眾要享受高檔的旅遊服務，價格也不斐，最便宜將近每人14000元。

高鐵假期「高端遊」銷售日期自即日起至12月底，搭乘日期自9/16至12月底，讓旅客即使受限疫情無法出國，也能在台灣享受與國際級同樣優質、高端、頂級的旅遊體驗。

台灣高鐵旅遊品牌「高鐵假期」2019年首度推出「搭商務送五星」行程，提供商務車廂車票加星級飯店住宿優惠，即獲得旅客熱烈迴響。為進一步回應旅客對優質國旅的需求，特別再推出包含高鐵商務車廂、名車接駁、頂級飯店美食的「高端遊」產品，採全包式2日行程，期望透過全新的高鐵假期「高端遊」產品，帶給旅客對「搭高鐵．遊台灣」優質國旅耳目一新的印象。

以「高雄尊榮之旅．晶英國際行館2日高端遊」為例，旅客搭乘商務車廂抵達左營站後，駕駛會在高鐵月台上迎接旅客，隨後全程以Benz Vito Tourer帶您暢遊高雄。第一天中午先於知名的「紅毛港餐廳」享用美味海鮮，下午則參觀「衛武營國家藝術中心」並安排專人導覽，晚餐則在榮獲世界米其林星級殊榮、更是各國政商名流訪問日本時的首選-「Ukai」餐廳享用西式套餐，感受日本頂級餐飲的精緻手藝；第二天則安排前往大樹舊鐵橋天空步道、美濃民俗村、廣進勝小紙傘製作等景點，深度體驗客家風情，午餐搭配「煙樓坊美術館餐廳」在地客家料理，讓旅客深度體驗客莊人文、藝術之美。

台灣高鐵表示，旅客可選擇入住5家指定飯店搭配之套裝行程，包括：南投日月潭雲品酒店、台南晶英酒店、高雄晶英國際行館、墾丁牡丹灣Villa以及宜蘭礁溪老爺酒店。至於價格部分，依照各套裝行程不同，「台南藝術之旅．晶英酒店2日高端遊」每人從13620元起，而「屏東寧境之旅．旭海牡丹灣2日高端遊」每人價格則從17870元起跳。

(時報資訊)