雃博(4106)完成收購德國SLK Vertriebs GmbH及SLK Medical 100%股權，今日股價開高後，一度衝至34元，漲幅逼近3%以上。總經理陳恆偉表示，憑藉SLK在德國的堅強實力，將進一步提高在當地的服務水平與分銷效率。

雃博宣布全額收購德國SLK Vertriebs GmbH和SLK Medical Gmbh股權(統稱SLK)。SLK致力於間歇性氣壓式加壓治療(IPC)、病患移位機及壓力照護領域的產品生產與服務提供，在德國市場具有相當影響力。

SLK的現有產品著重服務居家護理與急性後期照護(Post-acute care)市場，與雃博的合作能導入更多的高階氣墊床產品，例如Serene與Pro-care系列，來進一步開發專業醫療院所的通路，本次的資源整合預期能為雙方在歐洲市場帶起運營協同作用以及更完善的區域策略發展。

SLK由一群醫療照護專業人士建立，並與醫生、護理人員以及零售夥伴維持緊密合作網路，以追求在產品開發上同時平衡治療效果、使用者友善性和經濟效益，來進一步滿足患者的需求。針對本次的收購案，SLK總經理Oliver Otte表示，雃博致力於提供醫療健康的解決方案，很榮幸能成為其中一員。

雃博以患者為中心，專注提供防壓瘡氣墊床系統、呼吸治療及醫療設備領域產品，更涵蓋歐洲、亞洲、南美與北美等重要國際市場。透過本次收購SLK，雃博更鞏固了其在德國和歐洲相關產品和服務的市場領先地位，預計SLK的間歇性氣壓式加壓治療與病患移位機產品，能幫助雃博在現有產品線上再注入新的產品能量。

(時報資訊)