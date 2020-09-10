又傳出被徵用實名制口罩廠，私下將進口的非醫用口罩，冒充成醫用口罩在市面上販售，彰化檢警9日下午接獲經濟部通報後隨即發動搜索，發現員林市豪品公司已有200多萬片假醫用口罩流入市面，48歲呂姓負責人涉《刑法》詐欺及妨害農工商等罪嫌，複訊後諭知以200萬元交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，調查發現豪品公司自今年6月2日起，自大陸地區進口逾千萬片非醫療用口罩，部分供該公司產品非醫療用口罩銷售外，部分違法以「台灣製醫療用口罩」產品外包裝，混入市面銷售。

豪品公司大門和公司鐵門半掩，今天工廠內部仍有員工上班。（謝瓊雲攝）

豪品私下販售的偽MIT口罩，除了在蝦皮等網購平台販售，部分鋪貨給通路商；彰化檢警初步清查，確認並未混入繳交給政府徵用的實名制口罩中。

彰化員林豪品公司被經濟部查出已進口的大陸非醫用口罩冒充台灣製醫用口罩，流入市面販售。彰化檢警昨天前往搜索並進行行政稽查。（謝瓊雲攝）

彰化檢警清查發現已有200多萬片3D立體口罩和平面活性碳口罩流入市面。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

檢方指出，已流入市面的進口非醫用冒充台灣製醫用口罩，計有2款產品，包括3D立體口罩（含成人用及兒童用），另1款為平面活性炭口罩（外包裝詳如照片所示），約已賣出200萬餘片，每片進口成本約2元、每片售價5元，每片獲利約2、3元。因業者擔心被查緝，早有準備，所有口罩經不實包裝後隨即出貨，檢警到場時並未發現不實產品庫存，而未查扣成品、半成品。

彰化檢警清查發現已有200多萬片3D立體口罩和平面活性碳口罩流入市面。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化檢警清查發現已有200多萬片3D立體口罩和平面活性碳口罩流入市面。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

由於新北市爆發國家隊口罩廠加利公司將進口非醫用口罩混入國家徵用的實名制口罩中，彰化員林豪品公司雖然無國家隊口罩機器，每日被徵用約僅1萬片，經濟部上周五起仍兩度主動南下至豪品公司內部了解，因認有不法，移送彰化檢警偵辦。

檢警偵辦時，根據每日中央供應的原料，比對實名制口罩成品，再比照豪品進口的大陸非醫療用口罩進貨單據、販售出貨單數量等資料，數字初步相符，並未有進口偽劣口罩混入實名制口罩情形。考量豪品公司相關產品均已下架，後續相關標示不實口罩之回收、退貨等事宜，仍需呂姓負責人處理，故無羈押之必要，諭知新臺幣2百萬元交保。

(中時 )