午仔魚怕吵，養殖戶說，只要台電工程車的車輛呼嘯而過，午仔魚就不吃東西。（養殖戶提供／林瑞益高雄傳真）

永安區養殖戶10日上午向台電代表遞交陳情書，抗議工程車帶來的噪音影響午仔魚吃飼料，圖為鄰近鹽保路的魚塭。（林瑞益攝）

由於台電工程車進出永安區保寧里頻繁，車速過快造成噪音，造成午仔魚不吃飼料，損失不少。養殖戶代表蔡祝林10日上午到永安區鹽保路陳情，台電代表接受陳情書，允諾將協助改善噪音問題。

永安區是石斑魚的故鄉，養殖戶飼養石斑魚、龍膽石斑與午仔魚等。不過，近來由於台電興達電廠燃氣更新改建計畫工程車帶來的噪音問題，令養殖戶蒙受損失，10日到場陳情。

蔡祝林說，已經有上百名民眾簽署，要求台電改善噪音問題。工程車經過帶來的噪音問題影響很大，造成魚類不吃東西，損失不少。

曾經擔任民進黨永安鄉黨部主委的養殖戶蘇榮春表示，他養魚近50年了，午仔魚最怕噪音，只要被嚇到，就不吃飼料，統計過去4個月以來的飼料損失近500萬元，希望台電盡速改善噪音問題。

台電南部施工處經理翁啟峰說，有關蔡祝林等人的陳情，會將陳情書帶回研究討論，近日以書面方式回覆蔡祝林；對於噪音問題與車輛震動影響養殖戶生計，將要求行車速度降速，盼能改善噪音與車輛震動的問題。

警方對於這場陳情很重視，岡山警分局與保二總隊各派出警員，到場維安。陳情過程平和。

(中時 )