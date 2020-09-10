本季因疫情縮水的美國職棒例行賽即將邁入尾聲，六大分區領先隊伍有不少黑馬，在僅進行60場的賽季中，暫居龍頭的隊伍莫不希望好好掌握難得機會，先拚下確定進入首輪季後賽的門票，本週達人推薦週五五場賽事提供彩迷串關不讓分投注：

MLB週五5場賽事

週五推薦的賽事不讓分主、客都有押，簡單來說就是目前的分區第一球隊：運動家、勇士、光芒、小熊、道奇。我們依當日開賽時間序來看：運動家對太空人是美聯西區內戰，主要看好表訂先發投手馬奈能順利壓制，同時今年太空人客場戰績烏壓壓，21勝19敗總體戰績中，客場卻是可憐的5勝13敗未免也差異太大，因此當然看好運動家贏球。

近年換血頗有成效的勇士則是要好好掌握縮水賽季的機會爭取分區封王，本週對到同區墊底的國民沒理由不趕快進補。國民主場戰績不優，加上這場比賽先發投手沃斯自責分率8.26呈現爆表狀態，勇士推出6勝0敗，自責分率1.98的佛列德應戰，即使賠率低，拿來當過盤送分題也是剛好而已。

光芒在主場打紅襪的狀況和前述兩役類似，一則投手強勢，二來對方客場表現實在不OK，說真的連讓分都可以大膽押光芒能夠勝出。至於小熊、道奇兩場賽事更不用多說，兩支傳統強隊開季迄今可說一路穩定，現階段除了維繫領先戰績，也可依賴先前打下的本錢為季後賽調整作準備。

五場比賽主推的不讓分賠率或許有高有低，以標準均值1.75相乘，若能全過將有約16倍獲利，有興趣的彩迷不妨積極鎖定，趁週四始盤開出就好好衝它一波囉！其中道奇對響尾蛇為當日美職一關賽事，也可以週五一早開賽前再拿來串下午的日職養樂多@巨人(巨人主勝)，以及中職樂天@富邦(富邦主勝)兩場不讓分主勝，兩支主隊同樣是目前各自聯盟的領先者，有機會再多添獎金！

(中時新聞網)