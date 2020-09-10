暴龍今天在經過兩次延長賽鏖戰之後終於驚險擊敗塞爾提克，將系列賽扳成3比3，延續了晉級機會。然而，翻開NBA過往歷史，曾兩度出現這種情況，但最終獲利者都是綠衫軍，也就是說塞爾提克前兩次都是主角之一，而塞爾提克都順利拿下第七場勝利。

NBA史上第一出現第六場比賽打到延長賽的戲碼是1974年，當年塞爾提克由考文斯、唐尼爾斯、哈維切克領軍，總冠軍賽碰到由賈霸率領的公鹿，打完前五場塞爾提克3比2領先，第6戰公鹿經過延長賽激戰後追平，但塞爾提克依舊在殊死第7戰拿下勝利，進而奪下隊史第12座總冠軍。

第二次出現在2009年季後賽首輪，塞爾提克迎戰公牛，這個系列賽堪稱NBA之最，因為整個系列賽4場比賽經過延長賽分出勝負，而且總共打了7次延長賽，可見得戰況有多麼激烈。塞爾提克首戰在延長賽中103比105落敗，第四戰又在2OT之後118比121敗下陣來，不過，第五戰回到主場綠衫軍延長賽106比104險勝。

比賽來到第六場，雙方經過3次延長賽，公牛靠著布蘭登米勒的關鍵兩罰，128比127險勝。第七場最後一戰，雷艾倫與皮爾斯聯手，109比99擊退由「飆風玫瑰」羅斯領軍的公牛。然而塞爾提克在次輪碰到魔術，鏖戰7場遭到淘汰出局。

塞爾提克本季首輪直落四橫掃七六人，面對東區第二種子、衛冕軍暴龍又率先拿下前兩場勝利，第三場遭到阿努諾比的決殺三分球，錯過聽牌機會。暴龍隨後又拿下第四場，扳平系列賽。

第五場天王山之戰，傑倫布朗與塔圖聯手，塞爾提克聽牌；今日第六戰，雙方殺得人仰馬翻，暴龍在2OT中驚險獲勝，保住了晉級機會。然而歷史站在塞爾提克這邊，就看暴龍能不能寫下新紀錄了，

(中時 )