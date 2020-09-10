柬埔寨發生一起恐怖情人傷人事件！一名43歲庫布（Kub Pha）不滿女友提分手，竟獸性大發，持剁肉刀將對方的左手掌剁下，還拿鹽酸潑臉，導致終生殘疾毀容。庫布逃亡18個月後，5 日被捕落網。

綜合《金邊郵報》與《太陽報》報導，家住茶膠省（Takeo）巴提縣（Bati）的庫布，去年2月27日與女友桑千達（San Chenda）談分手時，發生激烈口角，最後竟然抓狂起殺機。庫布犯案後到外地四處藏匿，躲避追捕，警方原以為他逃亡海外，後來在馬德望省（Battambang）三洛縣（Samlout）將他逮捕。

庫布恐怖傷人手法引發當地社會不安，茶膠省法庭今年4月8日發布逮捕令，同月18日指控兇嫌謀殺未遂，並依據刑法判處14年有期徒刑。

諮商心理師吳姵瑩指出，「恐怖情人」發作時會出現兩種特質，1、感覺對方要分離、疏遠時，2、感覺自己被背叛、對方有偷吃嫌疑時。即使這兩種情況不是事實，也會引發他恐懼被拋棄的情緒，進而出現失控的攻擊行為。

吳姵瑩表示，遇到這種恐怖情人，有兩種具體作法可以讓對方不再糾纏你： 1、反其道而行：最好讓他有愛錯人的感覺。例如：深夜哭哭啼啼的打電話給對方，說你做了惡夢，需要聽聽他的聲音，並且要用高頻率、高密度的方式打給對方。

2、從地表上消失：換工作、搬家、換手機，用空間換取時間。一般而言，消失半年左右，可以讓恐怖情人死心，去尋找新的對象，但期間絕對不要被他找到，否則就前功盡棄。

(中時新聞網)