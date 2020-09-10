釀酒人今日打線太瘋狂，對上老虎全隊共敲出21支安打，可怕的是其中有5轟、8支二壘打，合計敲出13支長打，豪奪19分，再加上先發投手柏恩斯（Corbin Burnes）7局僅被敲1安的好投，最後釀酒人以19比0完封老虎，寫下近10年隊史得分新高。

柏恩斯今日先發7局，前4局都沒被敲任何安打，直到第5局才被卡斯楚(Willi Castro)敲出第1安，面對22名打者解決了其中21人，這讓他成為今年國聯賽揚獎的熱門候選人。

打線方面，除了菜鳥日浦克斯坦(Keston Hiura)之外全員安打，尤其阿西亞(Orlando Arcia)、泰勒（Tyrone Taylor）都繳出4安「鐵支」的火燙表現，此外L.烏力亞斯（Luis Urias）單場3安貢獻5分打點，傑爾柯(Jedd Gyorko)敲出雙響炮。

釀酒人今日打瘋了，單場敲出19分，是球隊繼2010年以20比0擊敗海盜以來，再次單場攻下這麼多分。釀酒人精神領袖布朗（Ryan Braun）說，「很高興明天是休息日，大家需要好好休息，但同時又很希望快點比賽，因為這是球隊今年最火燙的第一天，希望能延續下去。」

(中時 )