今年2020年是我國「第一期溫室氣體階段管制目標」的最後一年，但要達到較基準年2005年減排2％的目標仍顯吃力，今（10）日多個青年團體於總統府前召開記者會，以青年世代的角度提出抗暖6大訴求要求政府積極響應氣候改革，不要讓上一代的決策惡果讓下一代概括承擔。

台灣青年氣候聯盟（TWYCC）成員趙品諭表示，國內既有的氣候政策與法律不足以因應日漸嚴峻的氣候變遷，也無法有效走向永續的經濟型態轉型，因此提出6大訴求，包含「2050年以前達到淨零碳排放」、「將氣候變選視為國安危機，並由府院層級負責統籌」、「提出台灣版《綠色政網》，落實產業永續發展」、「提升全民氣候變遷的認識與因應能力」、「納人多元族群共同商議國家氣候政策」、「增加氣候科學研究資源，並以國內外具權威性機構之研究成果作為政策依據」。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，氣候變遷是世代正義的議題，過去產業發展與能源政策未能考量未來世代，因此決策者不必承擔決策造成的影響，後果反而是現在的青年和兒童概括承受。

他指出，政府若真的重視青年，就別只是當作選舉時的口號，而是具體的政策落實永續發展與世代正義。

台灣少年權益與福利促進聯盟副秘書長劉志洋表示，台灣今年6月到8月高溫屢創紀錄，促使中央到地方的首長無不宣示要讓小朋友上課有冷氣，但氣候變遷的議題難道只剩下有沒有冷氣可以吹？

劉志洋以兒少人權與世代正義的角度3問政府，面對氣候變遷，兒少知情權落實了嗎？青年辦過這麼多記者會，政府的對話在哪？還是用冷氣來讓青年世代對氣候威脅無感？

現場活動也預告，響應今年9月25日「未來星期五」（Fridays for future）的全球氣候罷課，台灣青年氣候聯盟將於9月27日（日）下午2點在立法院門口舉辦【氣候改革刻不容緩、青年抗暖大遊行】，要求蔡英文總統正視青年與台灣的未來，提出積極的氣候改革政策。

(中時 )