又有日韓明星企圖輕生？去年韓國女星雪莉、具荷拉接連閃電結束生命，今年7月日本男演員三浦春馬也驚傳驟逝，享年30歲。昨(9日)韓國媒體報導，一位22歲的韓團女偶像到首爾的城山大橋上試圖輕生，幸好及時被救回。

以f(x)成員出道的雪莉去年10月突然在家裡被發現身亡，得年僅25歲，一個月後身為雪莉好友的Kara前成員具荷拉也在家中過世，得年28歲，兩人一前一後選擇離開人世，讓粉絲相當驚訝惋惜，神話成員金烔完見這股現狀，曾分享所見娛樂圈的病態，「孩子們吃不好、睡不好，在這種情況下仍希望他們能露出開朗健康笑容的大人不在少數」，導致許多藝人為了錢跟名聲生病，最後只能靠吃藥解決。

而除了外在因素，偶像團體內部的批鬥也是藝人壓力來源之一，AOA前成員權珉娥7月投出震撼彈，鬆口退團是因受到隊長申智珉霸凌長達10年，更透露自己壓力大到因此自殘，申智珉和成員後來向權珉娥致歉，但權珉娥仍難以接受，多次爆走，近日風波才稍微平息。

據《韓聯社》報導，昨一名女團出身的申性女偶像在首爾的城山大橋做出輕生舉動，警方通報後立刻到現場，順利救下申女，申女稱因被隊員孤立和欺負，才不堪受辱想要一了百了，消息傳出不少網友都在狂猜申女身分，有人推測是「ILUV」前成員申珉雅，今年7月她也做過類似舉動，但未獲證實。

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