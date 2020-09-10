剛出爐的《臺北臺中米其林指南 2020》完整名單中，Uber Eats 平台共有39家餐廳合作夥伴榮獲「星級餐廳」、「餐盤推薦」，以及「必比登推薦」之殊榮，更宣布成為《臺北臺中米其林指南 2020》獨家官方美食外送平台合作夥伴，讓消費者不需要跟著大排長龍或是早早訂位，透過 Uber Eats App 輕鬆點購，35分鐘即可以享用米其林認證的美味料理！

Uber Eats 平台上有2家餐廳合作夥伴榮登米其林一星級餐廳，圖為蟬聯米其林一星餐廳的山海樓。(Uber Eats提供／黃慧雯台北傳真)

Uber Eats 平台上有2家餐廳合作夥伴榮登米其林一星級餐廳，分別是在仁愛路今年蟬聯米其林一星餐廳的山海樓，以及在衡陽路連續三年獲得米其林一星肯定的大三元酒樓；16家餐廳合作夥伴獲得「米其林餐盤推薦」殊榮，包含台北新入選的餐廳泰式料理 Baan，台中則有粵菜金悅軒，麵食料理茂川肉丸跟麵廊；而「必比登推薦」則是代表具品質且經濟實惠的美味，花費不超過1000元，就能享用到3道料理（不含飲料）的標準，Uber Eats 平台也囊括了21家「必比登推薦」餐廳，其中 My 灶、茂園、雙月食品、鼎泰豐、杭州小籠湯包已蟬聯三年必比登推薦，台中新入選的餐廳涵蓋料理種類豐富，包含臺菜為主的富鼎旺、富狀元豬腳、馨苑、東方龍、粥品料理台客燒肉粥、經典江浙料理陸園、以及上海點心滬舍餘味。

Uber Eats 努力成為消費者的美食領航員，持續嚴選高品質餐廳加入平台，提供更豐富、高品質的優食選擇。Uber Eats 成為今年《臺北臺中米其林指南 2020》唯一的官方美食外送平台合作夥伴，和米其林指南一起推廣台灣優秀的餐飲品牌和餐點，也希望持續為平台上的消費者帶來更具特色的優食體驗。

為慶祝 Uber Eats 與米其林指南的獨家合作，Uber Eats 推出「今晚，我想來點...米其林美味」活動，即日起至9月15日，新用戶輸入優惠序號「米其林優食」，並點購平台上指定米其林餐廳之餐點，可享餐點金額滿NT$300折抵NT$200一次優惠！

(科技)