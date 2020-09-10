成功嶺新兵疑情緒失控 3樓跳下無礙 11:562020/09/10 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中成功嶺傳出新兵跳樓事件。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中成功嶺軍營驚傳新兵跳樓，本月8日才入伍接受4個月訓練的楊姓新兵，9日晚間疑因適應不良、一時情緒失控，從成功嶺營區3樓往下跳，正巧掉落在2樓的防墜網，經緊急送往太平803軍醫後治療後，楊男身體及精神情況沒有大礙，目前已恢復意識、仍持續觀察中。 (中時 ) #成功嶺 #新兵 #情緒失控 #無礙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 動物療癒 以愛溫暖城市 09:002020/09/10 萌寵 唐獎大師開講 揭開細胞激素解方國際賽 15:072020/09/09 財經 美魔女不滿帶貓遭拒 竟脫光三點全露大鬧健身房 08:372020/09/10 社會 通緝犯違規拒攔查 駕車撞警 撞電線桿落網 09:232020/09/09 社會 幼兒園教師逼吃嘔吐物 4歲童不堪受虐情緒崩潰狂嘔噴血尿 08:302020/09/09 社會 朴寶劍偷藏驚喜彩蛋 藉天團歌曲抒發不安情緒惹人心疼 20:472020/09/09 娛樂 嘉義役男被軍方退貨 同車28名新兵留營隔離 14:252020/09/09 生活 社論／堅持兩岸和平 走該走的路 04:102020/09/09 時論廣場 吳奕蓉雙料入圍金鐘 謝盈萱虧「不給人飯吃」 16:542020/09/09 娛樂 蔡依林調教走「SM風」 放聲吶喊「分不出笑還哭」 22:202020/09/09 娛樂 社會熱門新聞 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 竟脫光三點全露大鬧健身房 - 社會 嗆聲爸爸是警察 南投高中男傳性侵女同學2年 教育處回應了 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 爆料丁允恭是渣男 記者前女友慘被新聞圈封殺 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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