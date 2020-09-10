台中成功嶺軍營驚傳新兵跳樓，本月8日才入伍接受4個月訓練的楊姓新兵，9日晚間疑因適應不良、一時情緒失控，從成功嶺營區3樓往下跳，正巧掉落在2樓的防墜網，經緊急送往太平803軍醫後治療後，楊男身體及精神情況沒有大礙，目前已恢復意識、仍持續觀察中。

(中時 )