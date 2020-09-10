為持續搶攻國旅商機，並鼓勵民眾利用振興券，Hotel cham cham趣淘漫旅台北加碼推出住房優惠，即日起於平日入住「趣淘探險隊」VR秘室逃脫」專案，使用振興券支付部分房費至少500元，可抵扣1000元，等同於只需2299元起，再扣除安心旅遊補助1000元，即可以每人649元入住一晚，含飯店早餐（價值1430元）與免費體驗「JungleQuest叢林探險」VR密室逃脫遊戲乙次（市價1000元），再加贈價值800元的探險包小禮。

趣淘漫旅-台北與HTC合作住房專案，推薦「JungleQuest叢林探險」VR密室逃脫遊戲，將深受年輕人喜愛的密室逃脫導入飯店，並運用VR技術讓旅客體驗虛擬實境，需兩人組成一隊進入叢林漂浮之島，團隊合作默契來找線索，才能成功逃脫，為升級版VR遊戲冒險體驗。

想趁秋意涼爽時漫遊東台灣的民眾，今年6月新開幕的趣淘漫旅-台東推出「趣淘樂透日」專案，即日起至10月31日止，於指定日入住可享每房1999起優惠，每房最多可入住4人，使用安心補助扣除1000元後，平均每人最低只要249元，每日限量5間，荷包輕鬆、旅遊放鬆。

(工商 )