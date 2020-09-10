前總統府發言人丁允恭因桃色醜聞閃辭獲准。對此，資深媒體人陳東豪感嘆，丁允恭將情欲性欲和權力結合在一起，結果犯了錯誤，但這個錯誤讓監察院長陳菊及總統蔡英文情何以堪，由其是對蔡英文傷害更大，因為這是識人不明。

丁允恭遭《鏡週刊》爆料，在和前妻嚴婉玲訂婚時，仍劈腿多女、逼女記者墮胎，甚至上班時間在局長室與她發生性關係。丁允恭昨發表聲明表示，周刊報導內容未盡傳實，但他確有行為違反社會期待之處，對此深感歉意，並已請辭總統府發言人一職獲准。

對此，陳東豪在政論節目《鄭知道了》上表示，他在看周刊時，有一段話令人印象深刻。就是當女記者懷孕時，丁允恭說，她和肚子裡的孩子會成為阻礙，所以要女記者把孩子拿掉，不拿掉就是看著他毀滅，這就和政敵沒有兩樣？看完這段，陳東豪直言，丁允恭最大問題，就是把性欲情欲和權力結合在一起。

陳東豪更表示，一般公眾人物如果犯錯，後座力和懲罰成本都很大，更何況丁還是政治人物，不管是在高雄市還是總統府，丁都是處在權力核心的圈子中。這個事情早就造成傷害了，而且對於陳菊和蔡英文情何以堪！

陳東豪指出，丁允恭能到台北來，當然是陳菊的推薦。丁這一瞬間，就打臉陳菊和蔡英文，丁允恭的錯要自己承擔，可是對現任國家元首來說，這個傷害更大，因為這是識人不明。

(中時新聞網)