明華園今年唯一的一次，也是唯一的一場就是來到員林演藝廳。（吳敏菁攝）

《偽婚男女》精選橋段演出，掀起了期待。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局主辦的2020彰化劇場藝術節，將於10月24日至11月21日接連5週，由5個國內優質表演團隊，在員林演藝廳帶來5場精彩的演出節目。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局主辦的2020彰化劇場藝術節，將於10月24日至11月21日接連5週，由5個國內優質表演團隊，在員林演藝廳帶來5場精彩的演出節目！今天揭開序幕，明華園孫翠鳳帶領團員出席，表示受到疫情的影響，許多戶外表演都取消，明華園今年唯一的一次，也是唯一的一場就是來到員林演藝廳。

今天暖身活動，彰化縣長王惠美、故事工廠《偽婚男女》演員王琄、楊麗音、明華園戲劇總團《大河彈劍》演員孫翠鳳、李郁真、吳米娜、王婕菱、姜琬宜、唱歌集音樂劇場團長詹喆君、導演林羣翊、作曲張清彥、栢優座座首許栢昂等人與會，待帶來《偽婚男女》精選橋段演出，掀起了期待。

王惠美表示，「彰化劇場藝術節」連續6年獲文化部經費補助，迄今邁入第7年，今年以「員夢航廈」為主題，不同以往，這次禮聘「栢優座」《大年初一前晚的那頓飯》以古借今探討家庭關係、「明華園戲劇總團」《大河彈劍》呈現傳統戲曲的創新與傳承、「故事工廠」《偽婚男女》探討同性婚姻，幸福需要別人同意嗎？「果陀劇場」《五斗米靠腰二部曲-老闆不願透漏的事》以詼諧幽默的手法討論職場生態、「唱歌集音樂劇場」《大家都想做音樂劇!》等，適合老中青三代不同的年齡層。

明華園演員孫翠鳳說，每次來彰化總是到最熱烈歡迎，這次演出曾經在國家歌戲劇院演過的《大河彈劍》原班人馬在員林演藝廳重現，票價也只有一半。這次消息一釋出，戲票已被預訂一空了，只剩下預先保留的4席座位。

文化局表示，彰化劇場藝術節票券已於兩廳院售票系統正式啟售，9月30日前可享早鳥優惠75折！購票還享限量好禮。

(中時 )