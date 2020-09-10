高端遊行程。（高鐵提供）

台灣高鐵公司首度推出高鐵假期「高端遊」，安排旅客往返搭乘商務車廂，全程更採用Benz Vito Tourer休旅車接駁與駕駛月台迎賓，行程精選宜蘭、南投、台南、高雄、屏東等最受歡迎的「高鐵假期」路線，搭配入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴以及在地風味餐點、暢遊秘境景點。即起開賣至12月底，搭乘日期自9月16日至12月底。

高鐵旅遊品牌「高鐵假期」向來以高CP值深受旅客歡迎。2019年首度推出「搭商務･送五星」行程，提供商務車廂車票加星級飯店住宿優惠，即獲得旅客熱烈迴響。為進一步回應旅客對優質國旅的需求，高鐵公司再推出包含高鐵商務車廂、名車接駁、頂級飯店美食的「高端遊」產品，採全包式2日行程，盼透過全新的高鐵假期「高端遊」產品，帶給旅客對「搭高鐵・遊台灣」優質國旅耳目一新的印象。

以「高雄尊榮之旅．晶英國際行館2日高端遊」為例，旅客搭乘商務車廂抵達左營站，駕駛在高鐵月台迎接旅客，全程以Benz Vito Tourer帶您暢遊高雄。第一天中午前往知名「紅毛港餐廳」享用美味海鮮，下午參觀「衛武營國家藝術中心」、安排專人導覽，晚餐在榮獲世界米其林星級殊榮、各國政商名流訪問日本時的首選「Ukai」餐廳用餐；第二天安排前往大樹舊鐵橋天空步道、美濃民俗村、廣進勝小紙傘製作等景點，深度體驗客家風情，午餐搭配「煙樓坊美術館餐廳」在地客家料理，讓旅客深度體驗客莊人文、藝術之美。

高鐵表示，旅客可選擇入住5家指定飯店搭配之套裝行程，包括：南投日月潭雲品酒店、台南晶英酒店、高雄晶英國際行館、墾丁牡丹灣Villa以及宜蘭礁溪老爺酒店。

(中時 )