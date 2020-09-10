蕭勝文主任操作射頻燒灼術。（長庚醫院提供／林周義台北傳真）

27歲的呂小姐有一個3歲女兒，去年懷了雙胞胎後發現胎兒異常，其中1人是無心怪胎，與健康胎兒血管相通，共用胎盤。若不減胎，血液將不斷輸給怪胎，健康胎兒將水腫、貧血，甚至胎死腹中。長庚團隊運用療小型肝腫瘤常見的手術「射頻燒灼RFA」進行胎內治療，成功阻斷怪胎血流，搶救了健康寶寶的生命。

台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和表示，雙胞胎分為同卵、異卵雙胞胎。同卵雙胞胎是由單一卵子先受精，再分裂為2個胚胎；異卵雙胞胎則是2顆卵子同時受精，再發展為2個胚胎。異卵雙胞胎有2個胎盤，同卵雙胞胎則可能出現1或2個胎盤。當2個胎兒各自有自己的胎盤，稱作雙絨毛膜雙胞胎若。共用一個胎盤，就稱為單絨毛膜雙胞胎。

洪泰和表示，單絨毛膜雙胞胎發生率約千分之三，較容易產生雙胞胎輸血症候群、選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎（沒有心臟，僅有下半身軀體的畸型）。雙胞胎輸血症候群需接受胎兒內視鏡雷射手術治療，但選擇性胎兒生長遲緩和無心怪胎，因和健康的胎兒共用胎盤，且血管相通，若不及早介入，血液會不斷輸給異常胎兒，導致健康胎兒水腫、貧血，甚至胎死腹中。

呂小姐懷孕後，經台北長庚產科主任蕭勝文檢查，判斷其中一個胎兒是無心怪胎，若不處理恐危及另一個健康胎兒，於是應用「射頻燒灼」，終止無心怪胎的血流。

蕭勝文表示，國際上針對無心怪胎的減胎方式包括「胎兒內視鏡雙極電燒」和「射頻燒灼術（RFA）」。傳統使用胎兒內視鏡雙極電燒，而射頻燒灼術則被廣泛應用於治療小型肝腫瘤，藉由超高頻振動產生的熱能，在不破壞正常肝細胞的情況下消滅癌細胞。台北長庚醫院將此技術新應用於單絨毛膜雙胞胎的減胎手術，經超音波指引，以射頻燒灼組斷異常胎兒的血流，達成減胎目的，這也是目前單絨毛雙胞胎減胎方式的趨勢。

手術成功後，呂小姐在懷孕38周時突然大破水，剖腹產下1280公克的男嬰。寶寶在保溫箱住了2個半月後出院，目前3個月大，體重已4200公克，今天剛好滿月。對於寶寶能健康成長，她非常感謝蕭勝文與長庚的醫療團隊。

隨著女性懷孕年齡越來越晚、人工生殖技術的進步，雙胞胎的出生數逐年上升。洪泰和提醒孕婦，若發現懷了雙胞胎，應在懷孕14週前進行超音波檢查，確認胎盤數目。如為單一絨毛膜雙胞胎，因發生併發症的風險較高，務必要配合接受仔細檢查。萬一出現雙胞胎輸血症候群、選擇性胎兒生長遲滯或是無心怪胎，建議諮詢高危險妊娠專科醫師，討論治療處理的方法。

(中時 )