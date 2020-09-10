電腦週邊品牌羅技電子，將會議室中全部音視訊設備串接整合，提供不同會議型態及平台最極簡的解決方案，只要一條「羅技 Swytch」音視訊切換器，就能讓你隨心所欲在任何視訊平台中進行會議！

Wainhouse市調公司指出，企業員工平均每個月至少會使用四種不同的會議解決方案，而大多數視訊會議解決方案的整合系統相容性並不高，讓使用者在轉換雲端視訊平台進行會議時變得相當困難。

為了使視訊會議變得更簡便、容易上手，羅技設計推出「羅技 Swytch」音視訊切換器，一條線就可將使用者的筆記型電腦，整合至會議室螢幕、視訊鏡頭及音訊設備。

羅技視訊協作副總裁兼總經理Scott Wharton 表示：「雖然現今大多數的視訊解決方案，皆致力於提升使用者的操作簡易度，但通常也伴隨排他性，為了讓會議體驗更簡單，且讓使用者可在不同雲端視訊平台切換自如，羅技推出Swytch音視訊切換器，希望讓視訊會議的進行與平台切換，就像打電話一樣簡單！」

使用「羅技 Swytch」音視訊切換器，可減少會議室中線路的連接，降低讓使用者困惑的繁瑣設置步驟，並擁有三大特色：(1)穩定可靠的視訊會議：不需要任何接收器或者轉接頭就可通用於USB Type A + C的Windows筆電、MacBook及Chromebook，降低會議室配置訊號傳輸線、遙控器、接收器和轉接頭等成本及各類轉換器干擾。(2)方便簡單的設計：提供最大相容性，納入 DisplayLink Plug-and-Display 技術，讓視訊鏡頭、顯示器與筆記型電腦可使用單一線路連接，讓團隊可以透過任何雲端平台進行會議、簡報。(3)打造井然有序的環境：透過磁性安裝整合會議室內的音視訊設備，內置線纜的管理設計，可保持連接穩固性，並將 HDMI與USB 整合至同一條線路中，除了維持桌面的整潔，同時更可提供高達 4K 解析度的畫面及清晰音訊。

使用Logitech Sync，可監控並統一管理Swytch、Meetup、Rally等會議設備，讓設置、維護都更加便利，輕鬆打造無負擔的視訊會議環境。羅技 Swytch建議售價新台幣29,990元。

(科技)