為搶攻產值龐大被稱為「黑金」的咖啡商機，並看好韓系咖啡流行趨勢及當下台灣人想出國的渴望，全球知名食品商雀巢（Nestle）宣布特別引進韓國原裝杯裝咖啡，讓國人以舌尖偽出國。迎合台灣人的口味，引進卡布奇諾和焦糖瑪奇朵兩款熱銷風味，夠「韓」的包裝拿著就是「食尚icon」。即日起獨家在7-ELEVEN限量上市，另有嘗鮮優惠價，標榜用咖啡品味韓式浪漫。

雀巢卡布奇諾咖啡、雀巢焦糖瑪奇朵咖啡即日起上架全台小七，首月嘗鮮價59元（原價65元）。消費者掃描杯身QR code填寫問卷，還有機會抽中雀巢多趣酷思膠囊咖啡機！零時差體驗韓式浪漫，現在就到架上尋找雀巢杯裝咖啡身影。

韓國人喜愛咖啡的程度之高，不論是一日三杯，三步一家咖啡廳、或是平均五個路人有一個手裡捧著咖啡，都說明咖啡幾乎是韓國生活的一部分。而愛喝咖啡的文化和韓劇脫不了關係，當年就是《咖啡王子1號店》帶動韓國咖啡文化風潮。劇中唯美的愛情讓「咖啡」渲染出浪漫、隨性、時尚的色彩，從此之後咖啡也成為韓劇的常見元素。

韓劇迷都知道「咖啡」現在幾乎是所有劇中都一定會出現的單品！常常男女主角在咖啡廳裡甜蜜約會，甚至是劇中角色工作場所就在咖啡廳。咖啡因此之於劇迷而言常有「浪漫」的表徵。在韓國，一年四季街頭也能看到走在路上的歐爸、歐膩人手一杯咖啡，咖啡杯都能算是時尚配件！而這次雀巢推出的杯裝咖啡不只風味很「韓」；卡布奇諾和焦糖瑪奇朵採用巴西聖多斯（Santos）單一產地的咖啡豆，口感溫潤，酸度低，更適合搭配牛奶、焦糖等做隨性變化，呈現更加豐富的風味。就連杯身也是以首爾街頭時尚咖啡館為概念，色系活潑鮮明，拿著都潮。

不只韓國人愛咖啡，根據市調公司尼爾森2019年的調查發現，台灣人「喝咖啡」也沒在客氣；尤其是即飲咖啡年銷售額高達近72億，佔現代化零售通路中包裝咖啡銷售總額的超過七成，大幅領先其他包含即溶、濾掛與其他類型的咖啡。雀巢咖啡作為咖啡市場領導品牌，看好消費者需求，特別從韓國引進即飲杯裝咖啡。無論是一早想喝咖啡卻不想加入人龍排隊等待，或是周末三五好友相揪出遊，隨手一杯給懂得享受生活、追求品味的你。雀巢把韓系花式風味咖啡引進台灣，咖啡在手也能彷彿置身韓國。

(工商 )