《商情》需求好轉 聚酯加工絲後市趨穩 11:592020/09/10 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求好轉，國內聚酯加工絲後市趨穩；業者表示，由於歐美服飾銷售市場逐步復甦，而國外訂單量明顯回升，激勵國內廠家回補庫存，而儘管9月份聚酯相關產品報價維持平盤，但實際成交優惠折扣幅度有所縮減，平均在0.5-1元/公斤左右，並表示在單量回籠提振下，預期下個月國內聚酯加工行情有機會反彈小漲。 9月份聚酯加工絲內銷報價75丹尼約報43元/公斤，150和300丹尼分別報34、33元/公斤左右，為連續三個月維持平盤。(商品行情網) (時報資訊) #聚酯加工絲 #後市 #趨穩 #丹尼 #公斤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股》科沃調升營運展望 行動晶片股齊揚 11:082020/09/10 財經 《半導體》力成8月營收續登同期高 Q3高檔略降 10:512020/09/10 財經 《類股》房市回溫 詩肯8月營收同期高、客思達透暖意 11:252020/09/10 財經 搶推主力車款升級版 福特、起亞 強化戰力衝刺Q4 04:102020/09/10 產業．科技 影響人類生活最鉅！AI市場後市看俏 10:212020/09/10 財經 《觀光股》六福8月營收續雙升 後市仍有撐 11:252020/09/10 財經 詩肯、特力 8月營收締新猷 04:102020/09/10 證券．權證 宏普逆勢加碼飯店 揮軍青埔 04:102020/09/10 產業．科技 高息魅力加持 特別股人氣高檔 04:102020/09/10 專題周報 華碩Q3出貨上看兩位數 04:102020/09/10 財經要聞 財經熱門新聞 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 即時 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 財經 員工評比分數近滿分 永慶房屋獲「亞洲最佳企業雇主獎」 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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