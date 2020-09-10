需求好轉，國內聚酯加工絲後市趨穩；業者表示，由於歐美服飾銷售市場逐步復甦，而國外訂單量明顯回升，激勵國內廠家回補庫存，而儘管9月份聚酯相關產品報價維持平盤，但實際成交優惠折扣幅度有所縮減，平均在0.5-1元/公斤左右，並表示在單量回籠提振下，預期下個月國內聚酯加工行情有機會反彈小漲。

9月份聚酯加工絲內銷報價75丹尼約報43元/公斤，150和300丹尼分別報34、33元/公斤左右，為連續三個月維持平盤。(商品行情網)

(時報資訊)