最新公布的原油庫存數據顯示在疫情持續肆虐下，美國的用油需求再度減弱，受此打擊，周四原油價格下跌，反轉隔夜的升勢。

目前美國期油下跌逾0.6%，報每桶37.81美元。倫敦布蘭特期油跌逾0.4%，報每桶40.61美元。

在隔夜市場，美國期油大漲3.5%，收在每桶38.05美元，創下6月5日來最大單日漲幅。布蘭特期油收漲2.5%，為每桶40.79美元，收復40美元大關。

稍早前美國石油協會（API）公布，上周（截至9月4日）美國原油庫存增加300萬桶，市場預期為減少140萬桶，而前一周為減少636萬桶。

位於奧克拉荷馬州的美國原油期貨交割地庫欣，上周原油庫存增加260萬桶。

上周美國汽油庫存減少690萬桶，超出市場預期的減少240萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存增加230萬桶，市場預期為減少55.7萬桶。

此外，上周美國原油進口量每日增加59.1萬桶，上周煉油廠產量每日減少88.8萬桶。

此外，市場消息與船運數據顯示，由於供應過剩，主要的大宗商品交易商正在租用油輪存放原油與燃油，亦為油市帶來壓力。

(時報資訊)