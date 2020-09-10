韓股追蹤昨夜華爾街股市特別是科技股明顯的反彈，雖然首爾投資人仍關注小心於KOSPI指數期貨和期權的即將到期。韓元走強，國債殖利率下跌。

周四南韓KOSPI指數高開29點，至午間點漲22點或+0.95%，為2398點。

華爾街股市昨夜全面揚升，扳回連三跌的頹勢，主要為科技股回檔，遭投資人大量買進。那指昨夜收漲2.7%，費半收漲2.8%。

Kakao Games今日首上市，開盤價4.8萬韓元，為發行價兩倍。目前股價漲至每日上限的30%。

網路股Naver上漲0.33%，Kakao上揚0.26%。

南韓財政部長指出，為執行外匯穩定債券計畫，已賣出6.25億美元以美元計價的債券，以及7億歐元以歐元計價的債券。

南韓今日新報155名新冠確診者，保持控制範圍內，全國累計達2萬1743名確診病例。

領頭羊三星電子漲1.88%。SK海力士跌0.52%，華為為該公司重要客戶，營收占比高於三星。

外資今日在主板僅賣超5億韓元。

韓元在境內結算平台漲0.29%，1185.7韓元兌一美元。

(時報資訊)