本週五(9/11)上午07:00即將上演美國職籃季後賽西區湖人與火箭系列賽的第4戰，湖人由聯盟王者雷霸龍詹姆士(LeBorn James)領軍，搭配攻守全面的一眉道人戴維斯(Anthony Davis)；火箭則由大鬍子哈登(James Harden)與大三元製造機威少(Russell Westbrook)兩位例行賽MVP組成，紫紅對決的系列賽可以說是聯盟最受矚目的對戰組合，目前本季由例行賽排名西區第1的湖人以2比1領先戰局，究竟本場結束之後會呈現湖人聽牌還是由火箭扳平局勢呢？

回顧過去三場比賽，湖人贏球有兩大關鍵，第一是在籃板方面取得優勢，除了落敗的第一場比賽與火箭持平以外，第二場贏6個、第三場更是贏13個，要知道火箭小陣容速度極快，若是無法把握好防守籃板就很容易成為火箭快攻搶分的契機。第二是朗多(Rajon Rondo)的重用，別忘了這名視野廣傳球佳的超級控衛曾是2008年塞爾提克總冠軍的大功臣，與火箭首戰傷癒復出後他的上場時間逐場增加，在球場上對球隊的貢獻更是越來越令人驚豔！第二戰上場29分鐘拿下10分9助攻與全場最高+28的+/-值、第三戰上場30分鐘以超過七成的命中率拿下21分9助攻。

目前看起來湖人已經找到擊敗火箭的勝利方程式，在包夾哈登與限制火箭射手群之中找到平衡，週五之戰如無意外湖人應可讓分過盤。大小分方面，持續關注戰況的朋友們也許有注意到，從第一輪後段賽事開始，季後賽更趨於白熱化，增加防守強度的結果就是越來越容易出現小比分戰局，統計從9/1開始到9/8的18場比賽，比台灣運彩賽前開出的大小分值還大的比賽只有3場，大分比例僅16%。另外注意詹姆士開啟認真模式以後將會逐漸增加持球佔比，根據大帝統治比賽的習慣(喜於弧頂持球慢節奏打陣地戰)，這是小分的重要因子，因此主推小分。

(中時新聞網)