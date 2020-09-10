55歲崔佩儀是演藝圈著名的幸福人妻、媽咪代表，崔佩儀與韓籍老公Sam結婚19年，育有兒子貝克宇，平時樂於分享生活日常的崔佩儀，今（10日）則罕見在網上曝光素顏照，只見剛運動完的她氣色紅潤、臉上還有流汗痕跡，而崔佩儀肌膚白皙和0細紋，凍齡顏值超不科學。

崔佩儀近年瘦身有成，狠鏟18公斤、舉手投足相當俏麗。（圖／本報系資料照片）

崔佩儀稍早在臉書曬運動照，並發文：「運動流汗的感覺真好」，崔佩儀穿一身黑的運動服裝現身健身房，不過更吸睛的是，頂著素顏的崔佩儀肌膚白嫩、毛孔細緻，臉上不見細紋，一點都看不出她已55歲。

崔佩儀素顏的美貌不輸化妝，凍齡模樣超不科學，網友看了也大讚她保養有術「素顏...美少女」、「素顏原來更美」、「皮膚真好，不化妝都漂亮 」、「姊變好年輕喔」、「逆齡！越來越年輕漂亮」。

其實崔佩儀當年選美出身，在1986年入圍高雄港都小姐而踏入演藝圈，並在《花系列》電視劇中飾演壞女人或富家千金打開知名度，不過崔佩儀自從當媽後，她把生活重心放在家庭，沒在重視身材，直到近年崔佩儀為了健康、決心減重，而崔佩儀不只身形小一號、臉蛋更是出現尖下巴，她一口氣狠鏟18公斤，整個人美回當年花旦。

(中時新聞網)