立法院新會期即將開議，並將於14日召開朝野協商討論開議日期，民進黨團希望18或22日開議，但在野黨不滿政府逕自以行政命令開放含瘦肉精美豬進口，希望儘早開議探討此事，對此立法院長游錫堃表示，他也贊成早點開議，以免因美豬紛爭影響原本會期要處理的議程。

民進黨政府以行政命令開放含瘦肉精美豬進口後，雖然教育部宣稱不會讓學校營養午餐使用，但國民黨團質疑，現行法律並未明文禁止在學校營養午餐使用含瘦肉精食品，因此希望立法院新會期儘早開議，以便提案修法明文限制。

游錫堃於今日會見記帳及報稅代理人公會前接受媒體堵訪，被問到立法院新會期開議時間時表示，本來立法院要針對抗疫預算追加召開臨時會，後來未召開，而之後又考量捷克議長來訪，怕如果出狀況有有人被隔離，因此未設定更早開議。

游錫堃還說，國民黨與時代力量黨團均有行文要求召開朝野協商，他先私下探詢各黨團後，發現民進黨團對提早開議有意見，希望14日朝野協商時各黨團能達成共識，早點開議。他個人也贊成早點開議，可以讓大家暢所欲言，且能避免因美豬爭議擔誤到之後該處理的議程，尤其本次會期還需要審預算。

(中時 )