台南夏日音樂祭「將軍吼」佳評如潮，台南市政府加碼於27日下午5時半，在將軍漁港加碼舉辦「將軍火音樂節」。台南市政府觀旅局10日公布卡司，也宣布將在當天施放15分鐘的煙火秀，為台南國慶焰火暖身。

觀旅局表示，名單中不乏大家在市長臉書許願的清單，包含今年唱紅想見你片尾曲的天團「八三夭」、五堅情中的新生代嘻哈天才「婁峻碩」與亞洲舞狼邱王子「邱鋒澤」，還有情歌天后「萬芳」、金曲新人獎入圍的饒舌怪物「莫宰羊」、超實力派創作女聲「魏嘉瑩」、饒舌電眼男神「派偉俊」、唱跳輕漾女團「PER6IX」，及網紅DJ主持人「小龜」，從下午5點半開始，要讓大家一路嗨到9點。

活動屆時也將進行交管跟相關的周邊市集配套，施放煙火的將軍漁港南北堤，因應布彈需要，將於15日至30日全面安全管制，禁止釣客等非工作人員進入；而活動當天晚上6點到10點，將軍漁港出入港處也將全面管制，禁止所有船隻進出，以維安全。

更多活動內容請至「台南旅遊網」或「台南夏日音樂節」臉書粉絲團查詢。

(中時 )