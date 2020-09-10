2020南瀛國際民俗藝術節—台灣演藝將於10月1日至4日中秋連假期間，於新營南瀛綠都心公園閃亮登場。（曹婷婷攝）

受疫情影響，原定10月登場的「2020南瀛國際民俗藝術節」無法邀請國外傳統藝術團隊，文化局半年多前就暫定延後1年舉行，並將今年活動企畫為「台灣演藝」，邀台灣傳統藝術團隊頂級卡司於中秋連假聚焦民藝節主場地南瀛綠都心，精彩演繹「既在地，又國際」民俗藝術節。

台南市長黃偉哲說，期望在疫情相對緩和的台灣持續為藝文活動加溫，也向世界傳達台灣以藝術展現不屈不撓生命力的精神與態度。

2020南瀛國際民俗藝術節—台灣演藝將於10月1日至4日中秋連假期間，於新營南瀛綠都心公園閃亮登場，活動以「傳藝之夜」、「原民之夜」、「藝陣之夜」及「雜技之夜」等4種不同主題，呈現「台灣版、國際級」民俗藝術資產，黃偉哲也邀請市民朋友及國人遊客在秋高氣爽的夜晚到南瀛綠都心，感受傳統藝術多元魅力。

「2020南瀛國際民俗藝術節—臺灣演藝」卡司陣容空前堅強，市府邀請在地台南人、前國家文化藝術基金會執行長陳錦誠先生擔任顧問，每天規畫不同主題。開幕場「傳藝之夜」將有臺灣劇團史特秀「臺灣豫劇團」，該團早年由國防部組建、歷來已為軍民帶來許多經典劇目，光陰荏苒，現為臺灣唯一的豫劇團，所演出的《慈禧與珍妃》曾獲2008年電視金鐘獎最佳傳統戲劇節目獎項，《花嫁巫娘》獲2011年第九屆台新藝術獎年度十大表演藝術節目。

征戰海外無數場次的「舞鈴劇場」，曾於美國紐約林肯中心、加拿大蜂鳥國家劇院及日本愛知博覽會等國際盛會表演，並在臺北花博破紀錄持續演出212場，今年都用心準備豐厚劇目獻予臺南，許多觀眾引領期待。

閉幕場「雜技之夜」則將由因2009 年台日合作鼓劇《登龍門－鯉魚之子的挑戰》轟動東亞的「雷昇傳藝劇團」，帶來難得一見的《鯉躍龍門呈吉祥》劇碼，呈現其國際巡演場精湛的太鼓演出。另還有傳承逾半甲子、全台唯一專業雜技表演團隊「臺灣特技團」，該團開枝散葉、造就無數藝術精英，隨著時代演進，加入現代科技和玄幻劇情等元素，在創新和傳統間突破自我，在藝術節中更有承先啟後意味，精彩可期。

為呈現台灣民俗藝術的多元豐富性，今年主辦單位特別於活動期間每日下午加碼舉辦文化體驗活動，內容包含豫劇畫臉及服裝體驗、原住民族舞蹈教學與傳統射箭體驗、傳統特技體驗等。10月3日（六）下午1時起並將有劇中劇、節中節的「陣有藝思」藝陣市集與大匯演，節目豐富可期，邀請民眾用實際行動支持藝文。

(中時 )