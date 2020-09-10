總統府發言人丁允恭被前女友爆出劈腿、逼墮胎、利用上班時間在局長室發生性關係等情事，而他也請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。然而，丁允恭其實曾擔任過前立委沈富雄助理，對此，沈富雄也在臉書說出看法，表示自己前後約有160名助理經過門下，他們大都品學兼優，當助理只是過客，大名亦少在報端出現，但有三個例外，分別是潘恆旭、丁復華和丁允恭，這三位最近都大出風頭。

沈富雄今(10日)在臉書寫下，助理們大都品學兼優，當助理只是過客，平均不出一年，或出國深造，或通過高考，走律師、司法官之路，他們都低調沉穏，不求聞達，既便後來有人官達行政院長辦公室主任，大名亦少在報端出現，有三個例外，分別是潘恆旭、丁復華和丁允恭，這三位最近都大出風頭，「不過媒體都沒有提及他們曾是我的助理，他們在職時間更短，除了丁復華外，其餘兩位大都只有兩三週，位子沒有坐熱，即默默離去，甚至不辭而別。或許，他們都胸懷大志，慕名而來，但不旋踵，即發覺志趣不合，水土不服而去。」

沈富雄直言，古人說：「良禽擇木而棲」，是我非良材，還是這些人非良禽？奧妙之處頗堪玩味，潘恆旭褒貶未定，丁復華與丁允恭則分別栽在自己手裡，一為利、一為色，道理至為淺顯，問題是他們在我這裡難以自處，在別處卻一路順風終至翻船，不同之處在助理還是在老闆？

丁允恭爆出桃色糾紛後，隨即發聲明表示，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官及各界困擾。他對此深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。而行政院長蘇貞昌則說，他因個人私領域的事情影響政府及機關，已經為此負責辭職，也提醒年輕人有些行為要多警惕。

(中時新聞網)