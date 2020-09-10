李中批環保局每週協助台中火車站清理站外，復興路方向惡臭側溝作為是治標不治本。（台中市議員李中提供／陳世宗台中傳真）

李中批環保局每週協助台中火車站清理站外復興路方向惡臭側溝作為是治標不治本。（台中市議員李中提供／陳世宗台中傳真）

台中市議員李中10日舉行記者會說，交通部設計站體化糞池不當，請交通部長林佳龍拿出魄力儘速要求鐵道局及相關單位進行廁所與化糞池改善工程。（台中市議員李中提供／陳世宗台中傳真）

交通部鐵路管理局站務曾宗歆說，台中火車站臭氣薰人，係指車站東側靠近復興路四段附近的站外排水溝臭味。（台中市議員李中提供／陳世宗台中傳真）

台中火車站化糞池汙水外溢，導致復興路水溝經常性飄散臭味，讓乘客與附近居民苦不堪言。台中市議員李中10日舉行記者會說，交通部設計站體化糞池不當，請交通部長林佳龍拿出魄力儘速要求鐵道局及相關單位進行廁所與化糞池改善工程，才能徹底治本。

交通部鐵路管理局站務曾宗歆說，台中火車站臭氣薰人，係指車站東側靠近復興路四段附近的站外排水溝臭味。究其原因為鐵道局所設計施作的車站汙水處理槽無法順利迅速流放污水所致；已多次向鐵道局中工處反映改善，中工處認為是市府污水道尚未建置完成所致，將再請鐵道局研議市府汙水道尚未完成前的解決方案，以免造成民眾怨言。

李中指出，最近他在關懷清潔隊辛勞時，清潔隊員向他反應，每週都要到台中火車站外復興路側幫台鐵清掃水溝，且已持續兩年多。經他追查臭味來源，發現是台中火車站化糞池汙水外溢，導致水溝經常性飄散臭味，讓乘客與附近居民苦不堪言。

李中表示，經他向水利局調閱資料，發現台中火車站靠近台灣大道方向有接汙水管，但復興路方向依據營建署規劃要到2022年才會接汙水管；換句話說，汙水外溢到排水溝產生臭味的問題還會持續下去。

李中說，台中火車站化糞池所採用的技術規則是以660人份來設計，但他們沒考慮到的是台中火車站不是靜態空間，同時段會有4到5輛不同列車候車或下車乘客在車站等待或交會，一輛對號列車少則376人、多則600人，即使不是所有人都同時在台中站上下車，但長時間且高密集度使用頻率當然會讓化糞池滿溢。

李中認為，依建築技術規則，每棟建築物在沒有銜接汙水管線前，應自行負責建設汙水相關處理設備（化糞池）。當年台中站在設計時，站長曾多次向負責設計的鐵改局（現名鐵道局）表達，希望設計時多建幾間廁所且加大化糞池設計，但當時鐵改局人員卻認為符合技術規則就好，無視第一線經驗的意見導致現今的惡果。

李中強調，林佳龍今年在1月3日、6月10日、9月7日多次來台中視察火車站，他自己也說「現在就是把交通部長做好」，但視察了這多次卻連民眾最基本的需求都沒有看到，是視察還是作秀？這麼丟台中臉的廁所與化糞池問題，請林佳龍部長趕緊要求鐵道局，儘速重新設計發包化糞池工程，並設法協調同是中央單位的營建署撥款污水管工程經費，惡臭問題不能等！

(中時 )