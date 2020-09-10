為了解市民對市容景觀、垃圾處理、公用垃圾桶及美耐皿、一次性餐具等環保議題看法，北市研考會10日公布最新民調結果，有7成4民眾認為街頭要放垃圾桶，2成1不要放，進一步探詢受訪者，只在夜市、商圈等地放置垃圾桶，有8成7贊成、1成2不贊成。

研考會7月28日至31日晚間針對市民對於市容景觀、垃圾處理、公用垃圾桶及美耐皿、一次性餐具等議題，成功訪問18歲以上台北市民1155人，在95％信心水準下，抽樣誤差在±2.88個百分點以下，調查方式以北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查。

調查結果顯示，1155位受訪者中，6成1對市容滿意、2成7不滿意，其中不滿意的331位受訪者，不滿意前3項為建築物外表破舊、汽機車亂停、路上垃圾太多不夠乾淨。

城市景觀部分，5成7受訪者覺得有進步、3成受訪者覺得差不多，認為有進步的659位受訪者覺得街道和公園景觀有更整體綠美化、建築和招牌規畫變得美觀、開放空間美化，街道整潔有7成5滿意。

另有4成4受訪者會就近找路旁公用垃圾桶丟棄、3成8帶回家再丟，過去半年內看過垃圾桶太滿頻率，幾乎沒有占2成4、很少有占1成9、有時候有占2成4、經常有占2成9。

針對街頭是否置放垃圾桶的調查，則有2成1受訪者認為不要放垃圾桶、7成4認為要放垃圾桶，其中不放垃圾桶的比例較2016年7月調查統計高出4個百分點，進一步探詢受訪者，只在夜市、商圈等特定地區放置垃圾桶的贊成度，則有8成7贊成、1成2不贊成，另約有4成3的受訪者知道亂丟垃圾會遭罰款。

對此，北市環保局回應，將持續優先考量在商圈、觀光景點、交通場站等行人需求大、效益高且便於尋找的地點設置行人清潔箱，並為維護市容整潔，除加強宣導亂丟垃圾罰鍰資訊外，也會輔以移動式攝影機協助蒐證持續取締民眾亂丟垃圾，及對於經常滿溢的行人清潔箱，增加清運、巡查取締頻率。

另外，有7成6支持禁用一次性及美耐皿餐具、6成在外會自備環保餐具，頻率以經常有最高3成3，另外有高達9成3受訪者表示外出購物會自備購物袋，頻率強度最高的是經常有達7成7。

(中時 )