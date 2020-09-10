NHL季後賽本週進入分區冠軍階段，西區冠軍賽的對戰組合是首度在季後賽碰頭的維加斯黃金騎士與達拉斯星辰，系列賽打完前兩戰，雙方各取1勝平分秋色。系列賽第三戰將於本週五(9/11)08:00進行，上一戰慘遭完封的星辰，能否在進攻端取得突破，重新掌握系列賽領先優勢?

星辰靠著後衛海斯卡寧(Miro Heiskanen)的驚奇演出，在西部半決賽以4勝3敗淘汰奪冠熱門科羅拉多雪崩，職司防守的海斯卡寧季後賽共貢獻5進球、16助攻，讓星辰不致於在主力中鋒塞古恩(Tyler Seguin)低潮時，陷入火力空窗期。防守端方面，主力門將畢曉普(Ben Bishop)傷情持續不明朗，但二號門將庫多賓(Anton Khudobin)一肩扛下防守重任，季後賽出賽14場，貢獻9勝5敗，救球率高達9成14，攻守兩端都有奇兵殺出的星辰繼2007-08賽季後，再度叩關分區決賽。

黃金騎士的陣容深度堪稱西部最佳，但雙箭頭帕西歐勒提(Max Pacioretty)與馬切索爾特(Jonathan Marchessault)仍未找回最佳狀態，導致第二輪與溫哥華加人血戰7場才出線，若非門將雷納(Robin Lehner)繳出三場完封的優質表現，黃金騎士可能已打包回家。

黃金騎士前兩輪的對手芝加哥黑鷹與溫哥華加人，都是後防相對薄弱的球隊。因此系列賽首戰碰到星辰的鐵桶陣，進攻端顯得綁手綁腳，最終也以0比1錯失首戰勝利。黃金騎士第二戰在進攻端有效做出調整，首戰失誤過多的毛病也明顯改善，搭配門將雷納演出季後賽第四場完封，黃金騎士終場以3比0扳回一城。

前兩戰星辰的隱憂逐漸浮現，當塞古恩持續迷航，海斯卡寧又無法延續驚奇表現，進攻端便難以與黃金騎士抗衡。而黃金騎士的防守表現並不亞於星辰，雖然主力進攻狀態同樣低迷，但陣容深度佳、進攻點多，在焦土戰中較有勝算脫穎而出，因此推薦投注「不讓分玩法-黃金騎士勝」。

(中時新聞網)