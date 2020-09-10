現代人講究健康，也熱愛上健身房運動，你有算過花多少時間運動健身嗎？一位高齡93歲的爺爺維持健身習慣，看上已滿頭白髮，爺爺也透露「雖然沒有肌肉，但也練出了年紀與歲月」，他努力運動的精神，真的很讓人敬佩。

網友於《爆廢公社公開版》分享一張張在健身房遇到一名高齡93歲爺爺健身的故事，他到健身房報到已超過10000多個日子，爺爺也幽默地向他透露「雖然沒有肌肉，但也練出了年紀與歲月」，讓他對於爺爺的努力不懈的精神，感到相當敬佩，不禁感慨很少有人有如此毅力，運動超過10000天。

爺爺持續32年努力不懈持續健身，讓不少網友都感到相當敬佩。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO也曬出爺爺平時運動時的模樣，看起來中氣十足，看起來相當勇健，不過他也指出，有時爺爺也會練到睡著，讓在場的人都相當緊張，所以大家其實都會看著他使用器材」。

爺爺有時會健身到一半睡著，讓大家相當緊張，不過照片卻讓網友覺得相當可愛。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

據《ETtoday》報導得知，爺爺維持運動習慣已長達32年的時間，雖已高齡93歲，但仍抱著持續健身到100歲的目標。爺爺出生於民國17年，當時隨著國民政府來台，便加入國軍，晉升至將官，服務的單位附近恰好就有健身房，從民國78年6月起，便展開他的健身之旅。

而爺爺的毅力也感動萬名往網友「這個一定要敬禮了」、活到老動到老」、「爺爺也太可愛了吧」、「真心佩服爺爺的堅持，我感到慚愧」。不過也有網友提出質疑，「這健身房1993年之前就開了嗎？真的是厲害耶」，原PO則回應「已開快50年」，知情的網友也表示這間健身房真的是「老字號健身房」。

(中時新聞網)