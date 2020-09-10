為宣傳「公投綁大選」、「反瘦肉精美豬」公投，國民黨革實院長羅智強發動「台北站將」百場街頭宣講活動進入第三天，繼立委費鴻泰、林奕華，今天下午將與立委蔣萬安同台合體街講，形成國民黨兩位有意參選台北市長者「安強聯手」，出擊食安公投。

革實院副院長、北市議員游淑慧5月在臉書「爆料」，指台北市黨部主委黃呂錦茹在內部會議，點名羅智強、蔣萬安日後「雙雄對決」一定要君子之爭；羅智強當場表態全力準備，但不是「雙雄對決」，而是「安強聯手」，初選後全力支持出線者。

黃呂錦茹本月6日參加全代會，告訴媒體已向蔣確認過要參選市長，地方也期待。蔣萬安回應時並未鬆口參選，表示市黨部都會反映民眾的心聲跟想法，自己也會讓他們了解立院時下有哪些重要議案，互相配合，現階段仍以立院為重，接下來將處理食安、修憲、勞保年金改革，回應民眾期待。

在羅智強自前天展開「台北站將」活動，要結合北市黨籍立委、議員一起在北市街頭進行100場宣講反含瘦肉精美豬、公投綁大選的連署活動後，立委費鴻泰與市議員應曉薇、立委林奕華及市議員王鴻薇分別在前天、昨天的第1、2與羅智強「合體」，今天下午5點在中山路、民權街口（上海商業儲蓄銀行前）的第3場，則是與蔣萬安同台的「安強聯手」，另有市議員秦慧珠、張斯綱也會到場一起聯合護食安。

羅智強說，「台北站將」百場街講是在7日與青年中常委田方倫等多位年輕人試講，同時進行反對瘦肉精美豬投票，第1、2場也辦了投票，三次的反對票：同意票的數字分別是76：6、71：1及62：0，顯示國人絕大多數反對瘦肉精美豬進口。

他說，下午是「台北站將」第3場，不過是他個人第279場街講。他一再以街講宣傳理念，是因為在蔡英文的統治世界裡，沒有黑白只有綠色。她定義歷史，所以蔡英文一句話，三國不教了，關羽、趙雲、張飛灰飛煙滅。她定義是非，所以過去她說瘦肉精美豬不能開放，她是對的；今天她開放瘦肉精美豬進來，她還是對的。

羅智強說，蔡英文為什麼可以如此囂張的定義所有的是非黑白歷史公道？只有一個原因，就是人民的默許跟縱容。而人民為什麼會默許與縱容？是因為她控制了媒體，控制了網軍，她可以讓世界只有她的一個聲音。

羅智強強調，這是為什麼他要不斷發聲、要一場又一場街頭演講的緣故，因為我們不能讓聲音只剩下一個，他必須用全部的力量，去突穿這個蔡英文形塑的聲音的高牆。他要打破這個高牆，只有街頭演講，只有不斷的網路發聲，我們才能守護我們的歷史、我們的是非、我們的公道、我們的正義、我們的黑白。

台北站將，食安街講其他各場時間地點：

9月11日（五）下午5：00－5：40／新生信義路口（元祖雪餅前）

9月14日（一）下午5：00－5：40／南京松江路口（台灣銀行前）

9月15日（二）下午5：00－5：40／復興和平路口（勝利百貨前）

9月16日（三）下午5：00－5：40／辛亥興隆路口（50嵐前）

9月17日（四）下午5：00－5：40（士林站）

9月17日（四）下午6：20－7：00（石牌站榮光公園旁）

9月18日（五）下午5：00－5：40（內湖區，請網友建議街口，避開學校醫院）

9月21日（一）下午5：00－5：40市民復興路口（淘帽網前）

街講場次可上羅智強臉書查詢。

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