加利科技進口口罩混充造成防疫破口，混淆民眾視聽，蘇揆上午在行政院指示相關部會，若再發生類似情事，經查獲一律沒入銷毀重罰、移送法辦、註記黑名單鎖定追蹤。

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆指示，已進口的口罩，各部會整合，中央地方一起合作追查流向， 尤其針對國外進口偽標MIT口罩，一旦查獲一律沒入銷毀重罰、移送法辦、註記黑名單鎖定追蹤。

另外，蘇揆也要求，台灣外銷的口罩機組不得含MIT鋼印滾輪、應立即函示相關公會，各部會本周內完成規範；而進口口罩要申請輸入許可，做好流向管控。

蘇揆也說，國外進口的口罩，在最小包裝上也要清楚標示是否醫用以及產地，包括財政部、經濟部、衛福部應協處溝通。

蘇揆說，只有在台灣生產的口罩可加上MD醫用及MIT鋼印，才能進入實名制，他也要求相關部會協助口罩國家隊的廠商在最短完成鋼印識別，財政、經濟、衛福、法務部應記取教訓，只要發現不對就要通報防偽標偽冒，一定要讓國人在實名制通路領取的都是100％MIT口罩。

(中時 )