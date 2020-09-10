韓媒日前透露，金正恩胞妹金與正自從7月27日後，就未出現在公開活動中，至今已超過1個月。對此有專家指出，金與正恐遭奪權，若10月勞動黨75周年黨慶活動仍未見金與正，代表可能出事了。

金正恩7月27日與金正恩一同出席停戰協議67周年紀念儀式後，就再也沒公開露面。8月25日金正恩主持勞動黨政治局擴大會議，大部分資深的政治局成員都列席，卻未見金與正身影。

韓媒報導，南韓國家戰略研究所外交與安全中心主任申範哲（Shin Beom-chul）指出，金與正的消失與北韓政治考量有關，如果10月她仍未出席黨慶活動，可能代表已遭遇不測。

南韓韓東國際大學（Handong Global University）國際政治教授朴遠建（Park Won-gon）則認為，金與正「被消失」可能是6月時，她未能阻止南韓社運家與脫北者在北韓邊境發放傳單有關。

另外根據北韓說法，金與正主要負責南韓、美國相關事務，朴遠建說，近期北韓遭洪災、風災侵襲，金正恩與官員可能忙於視察災區，金與正才久未有機會露面。

(中時新聞網)