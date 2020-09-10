甫登上世界業餘女子排名第一的侯羽薔，日前在姊姊侯羽桑及父母親陪同下，前往中華民國高爾夫協會拜會，當面向理事長王政松感謝長期以來的栽培。

女子業餘世界排名制度是由制定國際高爾夫規則的英國R&A與美國高爾夫協會（USGA）在2011年6月創設。侯羽薔今年9月2日超越領先34周的法國球員胡森-布夏（Pauline Roussin-Bouchard），登上世界第一。

這也是我國女子業餘高爾夫史上首次出現的世界第一；過去曾雅妮雖在職業時期曾排名世界第一，但業餘時期這項制度尚未設立而無緣爭取。若加上男子球員潘政琮曾在2013年6月登上男子業餘排名第一，至此我國男女業餘球員都已完成世界第一的登頂成就。

秋節將近，侯家姊妹特別在父母親陪同下攜帶月餅至中華高協向理事長王政松致意，感謝歷來高協以及2012年起由王政松所創設的裙襬搖搖「逐夢盃」對於姊妹二人的培育之恩。

侯羽薔（左二）及姐姐侯羽桑參加2015年在美國舊金山舉行的裙襬搖搖LPGA菁英賽，賽前練習的情形。（資料照／中華高協提供、廖德修台北傳真）

今年19歲、就讀美國亞歷桑納大學二年級的侯羽薔，8歲時與姊姊羽桑一同在名將呂良煥的指導之下開啟高球之路。成長過程中同時受到高協以及裙襬搖搖的栽培，透過各項海內外的集訓、比賽提升戰力、廣開視野。

侯羽薔去年到美國升學後，在NCAA表現優異，今年4月間除入圍地位崇高的「安妮卡獎」最終3人決選名單，同時名列全美大學女子高爾夫最強一軍11人陣容，更獲頒該級別「年度新人王」頭銜，堪稱是我國歷來赴美升學球員最高成就。侯羽薔同時也獲得今年12月美國女子公開賽的參賽資格。

「沒有中華高協與裙襬搖搖長期以來的栽培，就沒有現在的我，」侯羽薔說，她和姐姐擁有相同的高爾夫成長歷程，都受到中華高協以及裙襬搖搖的提攜。

侯羽薔提及，學習高爾夫不久就開始參加中華高協的月賽，2013年未滿13歲，因為在裙襬搖搖春季決賽名列前茅，獲選派赴美參加規模盛大的青少年世界錦標賽（Junior World Championships）。那是她首次到美國，整個視野一下子打開，後來又拜裙襬搖搖逐夢盃之賜，陸續去了幾次美國及澳洲培訓和參賽，如今能夠負笈美國、在大學校隊發展，都拜當年裙襬搖搖培育之賜。

登上世界業餘后座的侯羽薔，希望能把握業餘時光，在未來的賽事中力求表現。未來也希望有機會披上國家戰袍，參加奧運為國爭光。

中華高協理事長王政松期許兩姊妹持續努力，百尺竿頭，更進一步。他說，「台灣已培養出職業及業餘世界第一，證明高爾夫是一項非常適合國人發展且具有國際競爭力的運動項目，」

王政松強調，國際間熱門的運動中，有利國人的項目實在少之又少，然而現階段憑藉高爾夫的優異表現得以進入美國大學發展的青少年，男女合計已逾30名，無論對於國人的生涯規劃以及提升國家的國際地位而言，高爾夫都具有他項運動無法取代的地位。

王政松指出，目前各主要國家18歲以下的青少年球員，韓國有6000多名，日本超過10000名，大陸有80000名，而我國雖在國際間擁有舉足輕重的地位，但青少年球員人數僅有300餘位。中華高協近期力推「高爾夫六年振興計畫」，就是希望發展基層扎根，讓青少年球員在6年內成長至2000名，並透過訓練以及比賽提升整體的戰力，以重返昔日「台灣旋風」時期的榮耀。

目前我國青少年球員在業餘世界排名前50有：侯羽薔（1）、安禾佑（10）、侯羽桑（43）、以及曾彩晴（49）。

(中時 )