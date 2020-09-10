快艇第四戰靠著里歐納德左手中指搧了精彩麻辣鍋拿下勝利，今日第五戰里歐納德又繳出準大三元成績單，96比85輕鬆擊敗金塊，3比1取得聽牌優勢。

快艇開打後就展現出強悍的防守能力，首節打出26比12攻勢，金塊雖然在第三節初追平比數，但進攻太過單調，快艇得以透過嚴防壓制，進而打出21比5攻勢取得16分領先局面。第四節，里歐納德攻擊得手，快艇握有19分全場最大領先優勢；賈瑪莫瑞在最後2分09秒飆進三分球，金塊將落後分數縮小至9分差距，重現一絲逆轉勝希望，但祖巴茲連投帶罰攻下3分，快艇再次拉開雙位數領先，勝負就此底定。

里歐納德30分、11籃板、9助攻、4抄截、2阻攻，第四節早早就退場休息，沒有補足大三元的最後一塊拼圖。哈瑞爾15分，最佳第六人路威廉斯12分，祖巴茲11分、9籃板，馬可斯莫里斯11分，保羅喬治10分。

金塊教頭麥可馬龍陷入無用之兵的窘境，整場比賽只能靠著約基奇、賈瑪莫瑞、蓋瑞哈里斯和麥克波特，先發米爾沙普與葛蘭特幾乎毫無作用，讓快艇得以針對性的防守，輸得灰頭土臉。約基奇26分、11籃板、6助攻，賈瑪莫瑞18分、7助攻，麥克波特15分、6籃板，蓋瑞哈里斯10分。

(中時 )