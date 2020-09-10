英超上賽季在新冠肺炎疫情下重啟，雖然無法開放觀眾進場，但也平安順利地踢完剩餘的賽程，大幅領先的「紅軍」利物浦穩穩當當拿下隊史首座的英超冠軍，頂級聯賽的冠軍數目來到第19個，緊追20冠的曼聯排名第二。

2020-21新賽季即將在本週末揭幕，由於上賽季賽事延後結束，使得新賽季也必須延後至9月開鑼，而明年的歐洲國家盃確定在6月11日開踢，因此新賽季的賽程勢必受到影響，比以往更加密集，各家俱樂部也需要為充實陣容而大傷腦筋。

今年的夏季轉會窗口，由7月27日到10月5日結束，這表示各球隊在球季開踢後仍有時間對陣容的缺點作出補強。筆者以下分析的新賽季爭冠四大強豪，只能以截至9月9日為止的轉會操作來作出比較。

曼城

上季前半段被利物浦拋離，中衛拉波爾特傷停導致防線潰敗是主因，奧塔門迪、史東斯和費南迪尼奧都不是解方，復賽後拉波爾特傷癒回歸，搭配年輕小將艾瑞克賈西亞讓防線好轉，最後10輪拿下8勝2敗穩住第2名。今夏曼城最重要的補強就是中衛，以4100萬英鎊從伯恩茅斯買進荷蘭國腳內森阿克符合需求，而且有英超經驗即插即用；另外，曼城還瞄準拿坡里的塞內加爾中衛科里巴利，如果成功收購，防線又將提升一個檔次。中場方面由於薩內轉會拜仁，大衛席爾瓦約滿離隊，曼城從瓦倫西亞引進功能性相近的西班牙邊鋒費蘭托雷斯，是值得期待的潛力股。阿根廷射手阿奎羅在復賽後第2場比賽就重傷而未再出賽，但曼城全季仍攻入傲視群雄的102球，只要防守恢復18-19賽季奪冠時的水準(該季失23球、上季失35球)，不難理解曼城被莊家視為奪冠大熱的原因。

利物浦

作為衛冕冠軍，紅軍以不變應萬變，一線陣容只有中衛洛夫倫轉會澤尼特、中場拉拉納約滿離隊，目前為止唯一補進的新人只有希臘左後衛西米卡斯作為主力羅伯森的替補。利物浦的前場三叉戟火力強大，中場有攻守全能的凱塔、有速度和技術兼備的南野拓實、有邊路突破能力強的張伯倫、在熱身賽表現出活力衝勁的小將柯蒂斯瓊斯；後防有范迪克一夫當關，左右邊後衛是英超最強的兩大助攻手，加上世界級門將阿利森，利物浦依然是英超數一數二的強隊。主帥克洛普慣常使用4-3-3陣型，但從社區盾和熱身賽所見，將薩拉從邊鋒改為正前鋒，佛米諾移到他身後作傳送，4-2-3-1將會是紅軍本季變陣的主要手段。

切爾西

上季排名第4的切爾西，表現比前一賽季的第3名退步，直到最後一輪擊敗狼隊而萊切斯特城不敵曼聯，才確定取得本季征戰歐冠聯賽的資格。總體而言，在少帥蘭帕德的帶領下，藍軍的表現開高走低，若不是狼隊、萊切斯特城和謝菲爾德聯後勁不繼；熱刺和兵工廠又發力太晚，藍軍能否保住第4不無疑問。切爾西已經3年未嘗聯賽冠軍，油王老闆阿布拉莫維奇顯然按捺不住，今夏又慷慨解囊，目前為止已花費超過2.2億歐元，引進了英格左後衛奇維爾、摩洛哥中場齊耶什、德國前鋒維爾納、巴西中衛蒂亞戈席爾瓦和德國中場哈維茲，前中後場都得到強而有力的奧援，加上陣中原有不少具天份的好手，像芒特、亞伯拉罕、洛夫圖斯-奇克、普利西奇、科瓦西奇和托莫里等，藍軍幾乎可以排出兩套極具競爭力的陣容，讓球迷比較擔心的是，1+1未必等於2，新人加入需要時間磨合，蘭帕德上賽季也未能證明自己有奪冠能力(足總盃決賽不敵兵工廠)，好手如雲怎樣分配上場時間也將是總教練的一大考驗。

曼聯

曼聯是上季復賽後唯一不敗球隊，6勝3和的戰績僅次於8勝2敗的曼城，曼聯脫胎換骨的關鍵，是在今年1月的冬季轉會窗口，以4700萬英鎊轉會費外加2100萬英鎊浮動條款，從里斯本運動收購葡萄牙國腳布魯諾費南德斯。萬萬沒想到布費降臨紅魔立刻成為救世主，在英超出賽14場全無敗績，曼聯拿下9勝5和，從第8名衝上第3名，個人成績則是8進球7助攻，被英超賽會連續選為2月和6月的最佳球員，成為曼聯史上首位背靠背贏得單月最佳球員的選手。曼聯今夏在轉會市場唯一收購，是從阿賈克斯引進荷蘭中場國腳范德貝克，轉會費大約3500萬英鎊加500萬浮動條款，這名攻守兼備的全能中場，讓曼聯在排兵布陣上有了更多選擇。紅魔上賽季補進了馬奎爾、旺-比薩卡和丹尼爾詹姆斯等好手，又發掘出格林伍德和布蘭登威廉斯等青年才俊，加上原有的明星級球員德赫亞、普格巴、馬塔、馬夏爾和拉許福德，曼聯在上季的最後14場比賽當中，曾經擊敗切爾西、曼城和萊切斯特城等勁旅，同樣由前球員轉任總教練的少帥索斯克亞，看來已經為紅魔找到一條致勝之道。

(中時新聞網)