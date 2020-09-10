嘉義市政府承辦2021台灣設計展，辦理追加預算5000萬元，10日議員多頭交鋒後，有驚無險過關，倒是環保局擬搭順風車追加600多萬元噴漆美化經費被刪掉400多萬，只剩250萬多元，市議會聯審會主席張秀華說，大家各退一步，府會不失和諧。

環保局追加663萬1000元擬做清潔車噴漆美化，但議員意見不一，且蔡文旭議員直指這筆預算是配合明年設計展而編，質疑其對城市美學及行銷的效益，後來決定與文化局的台灣設計展預算一併審議。

無黨籍的戴寧、李奕德、張榮藏、蔡榮豐、蔡永泉、民進黨籍蔡文旭等議員對此筆追加預算仍有意見，經討論後，審查會主席張秀華裁決，663萬1000元預算中通過清潔車及回收車的噴漆經費253萬3400元，其餘409萬7600元刪除。

議員對5000萬元明年台灣設計展預算討論熱烈，蔡榮豐建議應爭取中央補助；蔡文旭要求說明什麼產業要轉型、轉型到何種程度？為何效益評估1周內從100萬人次變400萬人次、1億消費額變17億，變化如此大？

陳家平、鄭光宏認為可以通過預算，蔡榮豐建議，先給600萬策展規畫，其餘4400萬編入明年度總預算不刪除。

局長盧怡君說，經濟部工業局會補助2000萬元委由台灣設計院執行用於輔導嘉義產業，以屏東去年400萬人次、今年6月嘉義市辦日環食1天吸客20萬人次，而提高推估16天設計展可達400萬人次，因為疫情讓很多國際策展人滯留台灣，預算若通過，可以先預約他們。

張秀華裁決表示，文化局5000萬通過600萬前期總規畫及總策展，其餘4400萬元編入明年度預算，不得再追加，議員承諾不刪除。戴寧附加保留發言權。

(中時 )