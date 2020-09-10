東京足立區的大相撲玉之井部屋有18名力士感染新冠病毒，加上5日確診的1名力士共19人確診。

相撲協會已決定，13日舉辦的「秋場所」玉之井部屋的所有28名力士將停止出賽。

相撲界在疫情發生後，陸續有力士確診，10人以上集體感染的這還是首例。

今年4月前關脇安芸乃島的高田川親方及力士共7人確診。5月13日高田川部屋所屬的28歳三段目勝武士因感染新冠肺炎引起多臟器衰竭死亡。

(中時新聞網)