日相撲部屋19力士集體感染新冠病毒 12:162020/09/10 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日相撲部屋19力士集體感染新冠病毒。（黃菁菁攝，檔案照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京足立區的大相撲玉之井部屋有18名力士感染新冠病毒，加上5日確診的1名力士共19人確診。 相撲協會已決定，13日舉辦的「秋場所」玉之井部屋的所有28名力士將停止出賽。 相撲界在疫情發生後，陸續有力士確診，10人以上集體感染的這還是首例。 今年4月前關脇安芸乃島的高田川親方及力士共7人確診。5月13日高田川部屋所屬的28歳三段目勝武士因感染新冠肺炎引起多臟器衰竭死亡。 (中時新聞網) #大力士 #疫情 #確診 #日本 #相撲 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 水門案記者大爆內幕：川普早知新冠超毒 自曝刻意淡化疫情 - 國際 避免官司纏身 萬一敗選 川普可能辭職另出殺手鐧 - 時事 川普嗆有伊凡卡罩隨時都能換老婆 直批小女兒長相抱歉 - 國際 美魔女逛情趣店太興奮 粉紅棒棒馬上試玩忘我 店家完全崩潰了 - 國際 研究：新冠病毒能在冷藏鮭魚上活8天 恐已爆跨國傳播 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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