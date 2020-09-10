美股強勢反彈，費城半導體指數漲2.89%，台積電ADR、聯電ADR各大漲2.69%、6.15%；台積電(2330)今天股價表現強勁，早盤達433.5元，漲6.5元，漲幅1.5%，成為帶動台股今日續漲的主要功臣。

費城半導體指數漲2.89%，台積電美國存託憑證（ADR）漲2.7%。台積電ADR收盤為79.4美元，漲2.08美元，換算每股為新台幣468.94元。台積電周三收在427元，與台積電ADR價差逾40元。

台積電預計今天收盤後公布8月業績；台積電第3季營運展望樂觀，預期季營收將季增約9.3%，並調高今年營收成長預估，將成長超過2成。

台積電上季法說會表示，預期在5G、高效能運算與物聯網等強勁需求驅動下，本季營收將達112億至115億美元，季增9.3%，將創歷史新高。

另外，聯電ADR漲逾6%，今天聯電(2303)股價同步開高，盤中壓回到平盤23.7元附近。

聯電ADR周三收3.97美元，漲0.23美元，漲6.15%，換算每股為新台幣23.45元。聯電周三股價收在23.7元。

聯電公布8月營收148.41億元，自7月創下的歷史新高紀錄154.94億元下滑4.21%，年增12.57%，為單月業績歷史第3高水準。聯電公司預期本季出貨與上季持平，由此推估第三季營收維持歷史新高水準。

(時報資訊)