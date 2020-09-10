律師事務所Kirkland & Ellis周三表示，美國購物中心業者西蒙地產集團（Simon Property Group）與Brookfield Property Partners將提供8億美元解救聲請破產的J.C. Penney，相關協商已經接近完成，這家美國老牌百貨集團可望免於清算，並挽救約70,000個工作及650家門市。

代表J.C. Penney的律師在法庭上表示，西蒙地產與Brookfield將支付約3億美元現金，並承擔J.C. Penney約5億美元債務。富國銀行亦已同意，一旦交易談成，將提供Penney額度為20億美元的循環信貸，讓這家百貨公司還能留有10億美元現金。Penney計畫在下月初，尋求破產法院批准這項援助協議。

此外，包括H/2 Capital Partners在內等資助Penney破產計畫的沖基金與私募股權公司，將獲得該連鎖百貨公司部分門市與物流中心的所有權，以換取Penney免償還部分50億美元的債務負擔。

受到新冠肺炎疫情重創，並被龐大的債務壓垮，這家擁有百年歷史的老牌百貨公司在5月聲請「第11章」破產保護，當時該公司擁有將近850家營業據點。

(時報資訊)