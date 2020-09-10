◎陳時中稱美豬進口會查驗 立委拿數據打臉

蔡政府宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬進口，引發食安疑慮，朝野、民團多次要求衛福部出面說明，但衛福部始終不願派員出面說明，時代力量立委王婉諭今批評，政府用消息態度面對疑惑，衛福部長陳時中聲稱會做好美豬邊境查驗，但現行進口肉品相關查驗率僅4％，不合格率近四分之一，對比陳時中稱會做到百分之百檢驗有很大落差，呼籲衛福部出面把進口美豬疑慮說明清楚。

◎入秋首波鋒面今報到 氣溫轉涼大雨連五天

今年入秋首波鋒面今（10日）報到！一道微弱鋒面在台灣北部海域徘迴，北台灣、東北部天氣不穩定，今、明兩天水氣多，午後雷雨機率高。周六（12日）起至下周一（14日）鋒面南移，不僅氣溫轉涼，下雨範圍也會擴大。

◎進口混充MIT醫療口罩 豪品負責人200萬交保

又傳出被徵用實名制口罩廠，私下將進口的非醫用口罩，冒充成醫用口罩在市面上販售，彰化檢警9日下午接獲經濟部通報後隨即發動搜索，發現員林市豪品公司已有200多萬片假醫用口罩流入市面，48歲呂姓負責人涉《刑法》詐欺及妨害農工商等罪嫌，複訊後諭知以200萬元交保。

◎痛風亂吃止痛藥 當心腎臟病跟著來

你曾有在腳大拇指關節、腳踝、膝關節、手關節等部位突然發生嚴重紅腫熱痛症狀嗎？當心可能就是痛風！書田診所家醫科主任何一成提醒，痛風患者若自行吃止痛藥，很可能會添加腎臟負擔，進而引發慢性腎臟病。

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(中時新聞網)